Казанский федеральный университет перешел на платформу Webinar

Казанский Федеральный Университет (КФУ) перевел все онлайн-коммуникации на платформу Webinar. Необходимость срочного внедрения решения возникла после внезапного отключения вуза от всех сервисов компании Microsoft, в том числе MS Teams, в августе 2023 г. Платформа станет основным инструментом для онлайн-взаимодействия в вузе и будет использоваться для всех видов коммуникаций. Например, с помощью Webinar университет планирует проводить онлайн-конференции, в том числе внутренние, межрегиональные и международные. Внедрение решения заняло не более недели. Об этом CNews сообщили представители Webinar Group.

Webinar — платформа для всех видов онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, которая входит цифровую экосистему МТС. Благодаря ей КФУ сможет не только проводить занятия в онлайн- и гибридном формате, но и повышать вовлеченность студентов с помощью интерактивных инструментов: онлайн-досок, опросов, голосований. Сервис также позволяет автоматически анализировать посещаемость и успеваемость студентов. А во время международных мероприятий университету будет доступно подключение синхронного перевода для иностранных участников.

«Мы в КФУ тестировали российское программное обеспечение с начала года и планировали внедрять его постепенно. Однако отключение от сервисов Microsoft заставило нас сократить переходный период, и к началу учебного года мы уже имеем доступ ко всем необходимым функциям платформы Webinar. Благодаря Webinar Group нам удалось сохранить непрерывность рабочих процессов. Уверены, что в будущем решение поможет нам в реализации самых разных проектов в онлайне», — отметил проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

«Webinar Group уже много лет создает программное обеспечение для сферы образования. Среди наших клиентов — крупнейшие российские вузы. Мы внимательно изучаем их опыт и учитываем их обратную связь при развитии и доработке нашей платформы. С внедрением платформы Webinar КФУ стало доступно множество функций, созданных для повышения эффективности и качества образовательных процессов в онлайне», — сказала Татьяна Федотова, директор по работе с организациями образования Webinar Group.

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Продукты Webinar также доступны для подключения в B2B–портфеле ПАО «МТС». МТС B2B представляет комплекс решений, среди которых #CloudМТС, «Гольфстрим», МТС RED, IoT и M2M, видеонаблюдение и видеоаналитика, Private LTE, продукты для удаленной идентификации ID Scan, оборудование и ПО в аренду и с правом выкупа, а также интернет, мобильная и фиксированная связь для бизнеса.

Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С июля 2022 г. компания входит в цифровую экосистему группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.