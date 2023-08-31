Исследование «Эвотора»: в регионах растет спрос на прием платежей смартфоном

По данным ИТ-компании «Эвотор», растет использование смартфона для приема и фискализации платежей. Предприниматели используют мобильное приложение как замену онлайн-кассы и банковского терминала при доставке еды и продуктов, непродовольственных товаров и оказании услуг на дому. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

В первом полугодии 2023 г. число пользователей сервиса «Мобильный кассир» «Эвотора» за последний год выросло на 40%. Наибольший рост отмечен в регионах. Так, в Томской области, Забайкальском крае и Карелии число предпринимателей, использующих «Мобильный кассир», увеличилось в пять раз (данные на 1 июля 2023 г. по сравнению с 1 июля 2022 г). В Тюменской и Оренбургской областях ― в четыре раза, в Ростовской области, Новосибирской области и Приморском крае ― в три раза, в Челябинской, Свердловской, Иркутской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Якутии ― в два раза. Причем сервис востребован не только в крупных, но и в средних и малых городах.

Обычно предприниматели используют смартфон, чтобы принять оплату и пробить чек при доставке и оказании услуг на выезде. «Мобильный кассир» удобен в таких распространенных ситуациях, как ремонт оборудования и техники, сборка мебели, монтаж окон, дверей, кухонь, клининг, медицинские анализы на дому, организация праздников, ветеринарные услуги и т. д.

В основном покупатели выбирают безналичную оплату: банковской картой, SberPay, QR и др. — около 70% всех транзакций. Но некоторые клиенты все равно предпочитают платить наличными ― на них приходится 23% всех операций.

Кирилл Хаустов, директор инновационной лаборатории «Эвотора»: «В регионах мы видим рост использования нашего сервиса как в доставке, так и в выездных услугах, когда на месте надо принять оплату. По закону, принимая оплату наличными или безналом, продавец обязан в течение пяти минут пробить чек покупателю. Наше мобильное приложение — это возможность сэкономить на покупке мобильных онлайн-касс и терминалов для приема карт».

Сервис «Мобильный кассир» позволяет использовать смартфон как ПИН-пад, онлайн-кассу и сканер. Оплату можно принимать наличными, банковской картой, смартфоном, SberPay, QR-код. Сервис соответствует требованиям 54-ФЗ: данные о продажах уходят в ФНС, а чеки — покупателю по почте или SMS.

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«Эвотор» — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 950 тыс. смарт-терминалов «Эвотор».