Более 500 цифровых проектов в разных сферах реализовала Москва за пять лет

Благодаря совместным усилиям правительства Москвы и отраслевого бизнес-сообщества столица России становится одним из международных лидеров цифровой трансформации. В городе зарегистрировано свыше 52 тыс. компаний в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — на них приходится больше половины выручки на отечественном рынке. 85% предприятий относится к сектору малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«За пять лет финансовую поддержку со стороны города получило больше 1,5 тыс. ИТ-компаний. Им одобрили гранты и субсидии на 824 млн руб. С помощью льготных кредитов отраслевой бизнес привлек еще около 8 млрд руб.», — уточнила Наталья Сергунина.

Она добавила, что благодаря поручительствам Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы ИТ-предприниматели взяли займы на общую сумму 2,1 млрд руб.

С января по июнь 2023 г. оборот компаний, специализирующихся на информационных технологиях и услугах, вырос на 29,7%. По итогам 2022 г. совокупный оборот ИКТ-компаний составил 3,5 трлн руб. Число предприятий в этой сфере на начало августа 2023 г. увеличилось на 16,5% (на 7,4 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

«Более 500 цифровых проектов реализовала Москва в самых разных сферах за последние пять лет. Каждый из них делает город комфортнее для миллионов жителей. Свыше 70 раз столичные цифровые решения становились победителями и призерами престижных международных премий», — сказала Наталья Сергунина.

Цифровые проекты Москвы

Технологии помогают управлять мегаполисом как единым организмом. Отраслевые данные поступают в столичное Правительство в режиме реального времени и показывают текущее состояние дел во всех ключевых сферах.

С 2019 г. Москва использует проект «Цифровой двойник» — точную 3D-модель города со всеми зданиями, сооружениями, инженерными и транспортными сетями. Ее создали и постоянно обновляют с помощью множества фотографий объектов и районов столицы. Модель содержит более пяти тысяч аналитических слоев с данными.

«Цифровой двойник» — собственная разработка города и важный инструмент принятия управленческих решений. Главная функция платформы — возможность встроить в нее модель будущего здания, дороги или любого другого объекта. Это позволяет еще на этапе планирования оценить, как они впишутся в сложившуюся архитектуру и как увеличится нагрузка на существующую инфраструктуру.

Чтобы помогать разработчикам перспективных решений, Москва делится материалами для обучения искусственного интеллекта. В спецпроекте о внедрении ИИ (ai.mos.ru) можно найти более 30 готовых наборов данных по разным направлениям. Среди них культура, экономика, ЖКХ, строительство и др.

Большие данные также используются при разработке новых мер поддержки бизнеса. Анализ операций кассовых аппаратов дает возможность ежедневно получать актуальные сведения о динамике выручки и среднем чеке. С опорой на эту информацию по отраслям, может приниматься решение об адресной поддержке предпринимателей.

Сервисы для жителей

Развитие комплексной цифровой экосистемы сформировало принципиально новую модель взаимодействия человека с мегаполисом. Внедрение технологий во все сферы жизни привело к тому, что сегодня город фактически подстраивается под москвичей, а не наоборот.

Ядром цифровой экосистемы стал портал мэра и правительства Москвы mos.ru. Здесь пользователям доступно более 400 онлайн-сервисов и услуг. Они помогают экономить время при решении самых разных вопросов — от управления домом и записи детей в кружки до заботы о здоровье и организации досуга. Эти возможности уже оценили более 15,7 млн человек.

Ежедневно с помощью портала москвичи решают более двух миллионов бытовых задач. Общее число обращений уже превысило 3,3 млрд.

Постепенно столица переходит от предоставления отдельных услуг к пакетным сервисам. Они комплексно помогают человеку в какой-то жизненной ситуации, например, при переезде. Такие суперсервисы будут одним из основных аспектов в развитии цифровой экосистемы мегаполиса на ближайшие годы.

Помимо этого, Москва развивает проактивное оказание госуслуг без лишних заявлений и необходимости предоставлять одни и те же документы. Если в городских информационных системах уже есть сведения о том, что человеку положена та или иная услуга, то он получает уведомление об этом. Жителю остается только согласиться с ее получением.

Цифровая экосистема столицы предлагает набор инструментов, с помощью которых москвичи могут принимать важные решения на разных уровнях — начиная от собственного дома и заканчивая общегородскими вопросами. Это, например, сервис «Электронный дом», проект «Активный гражданин» и портал «Наш город».

Экосистема для инноваторов

Одновременно Москва создает экосистему для развития технологического бизнеса. Сегодня в столице насчитывается 53 технопарка, пять из которых имеют специализацию в сфере информационных технологий («Водный стадион», «Отрадное», «Физтехпарк», «Горизонт», «Инэум»).

На площадках есть вся необходимая инфраструктура для разработки и производства инновационной продукции. Она включает лаборатории и чистые комнаты, специализированные центры по тестированию и сертификации и т. д.

Резидентам технопарков также предоставляется организационная и финансовая поддержка со стороны города. За счет льгот общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%. Сэкономленные таким образом деньги компании дополнительно вкладывают в свое развитие.

Спрос на инфраструктуру для инноваций в Москве стабильно высок. Доля свободных площадей в технопарках — около 1%. Планируется открытие новых технопарков в сфере информационных технологий.

Важная составляющая городской экосистемы для стартапов и технологического бизнеса — Московский инновационный кластер (МИК). Это проект для сотрудничества инноваторов, который уже приобрел международный масштаб. К нему присоединилось более 37 тыс. организаций почти из всех регионов России, а также подписано соглашение о сотрудничестве еще с 10 странами. Участникам и партнерам МИК доступны инструменты и меры поддержки, призванные помочь в развитии прорывных технологий.

Онлайн-платформа МИК (i.moscow) работает как единое окно, которое открывает доступ ко всем мерам поддержки, инструментам и сервисам для развития технологического бизнеса. На сегодняшний день на ней зарегистрировано более 150 тыс. пользователей.

В январе 2023 г. в столице открыли кластер «Ломоносов» — флагман инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Площадь кластера — 65 тыс. кв. метров. Компании-резиденты занимаются разработкой технологических решений в сфере нанотехнологий, биомедицины, робототехники и автономного транспорта, микроэлектроники и ИТ. Им предоставляется полный спектр услуг и сервисов, необходимых для развития высокотехнологичных проектов.

Ключевая задача этого проекта — содействовать сотрудничеству бизнеса и академического сообщества, чтобы перспективные решения в короткие сроки воплощались на практике.