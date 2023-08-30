Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации

Специалисты центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra изучили инфраструктуру и систему общественного транспорта Чебоксарской агломерации. Эксперты проанализировали текущую ситуацию, документы транспортного и градостроительного планирования и выявили основные барьеры и драйверы для развития территории. Эти мероприятия позволят повысить эффективность мероприятий по развитию транспортного каркаса агломерации.

Сейчас на транспортную обстановку в Чебоксарской агломерации негативно влияет наличие нерегулируемых стихийно образующихся пешеходных переходов на дорогах с высокой интенсивностью движения, а также саморегулируемые кольцевые пересечения транспортных потоков.

«Кроме того, мы выявили отсутствие развитой системы выделенных полос для общественного транспорта, недостаток магистралей в городе, а также слабые транспортные связи между районами агломерации, например, Московской набережной и пешеходной зоной Чебоксарского залива, — сказал Сергей Блакитный, руководитель группы транспортного планирования Simetra. — Детальный анализ позволил составить список рекомендаций и первоочередных мер, которые могут повлиять на качество транспортной системы, мобильность горожан и удобство перемещения. На текущем этапе формируется перечень предложений, которые в дальнейшем будут детально рассмотрены регионом».

Следующий этап работы — проработка основных мероприятий по улучшению обстановки, расчет их стоимости и эффективности. При помощи математического моделирования будет проведен анализ изменений транспортной ситуации в случае реализации того или иного решения. Расчёты лягут в основу мастер-плана Чебоксарской агломерации, который позволит улучшить многие городские аспекты. Например, обеспечить для горожан устойчивое развитие всех видов транспорта, увеличить эффективность использования улично-дорожной сети, создать условия для современного и комфортного общественного транспорта и безопасные условия для транспорта и пешеходов.

Среди возможных мер, которые еще пройдут оценку эффективности: реконструкция Марпосадского шоссе с выделением полосы для общественного транспорта и велосипедистов, строительство дублера Марпосадского шоссе от проспекта Трактостроителей, создание Третьего транспортного полукольца от Вурнарского шоссе до Университетской улицы. А также запуск канатной дороги Чебоксары — Заволжье и строительство автодороги Новочебоксарск — Мариинский Посад.