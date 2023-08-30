CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации

Специалисты центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra изучили инфраструктуру и систему общественного транспорта Чебоксарской агломерации. Эксперты проанализировали текущую ситуацию, документы транспортного и градостроительного планирования и выявили основные барьеры и драйверы для развития территории. Эти мероприятия позволят повысить эффективность мероприятий по развитию транспортного каркаса агломерации.

Сейчас на транспортную обстановку в Чебоксарской агломерации негативно влияет наличие нерегулируемых стихийно образующихся пешеходных переходов на дорогах с высокой интенсивностью движения, а также саморегулируемые кольцевые пересечения транспортных потоков.

«Кроме того, мы выявили отсутствие развитой системы выделенных полос для общественного транспорта, недостаток магистралей в городе, а также слабые транспортные связи между районами агломерации, например, Московской набережной и пешеходной зоной Чебоксарского залива, — сказал Сергей Блакитный, руководитель группы транспортного планирования Simetra. — Детальный анализ позволил составить список рекомендаций и первоочередных мер, которые могут повлиять на качество транспортной системы, мобильность горожан и удобство перемещения. На текущем этапе формируется перечень предложений, которые в дальнейшем будут детально рассмотрены регионом».

Следующий этап работы — проработка основных мероприятий по улучшению обстановки, расчет их стоимости и эффективности. При помощи математического моделирования будет проведен анализ изменений транспортной ситуации в случае реализации того или иного решения. Расчёты лягут в основу мастер-плана Чебоксарской агломерации, который позволит улучшить многие городские аспекты. Например, обеспечить для горожан устойчивое развитие всех видов транспорта, увеличить эффективность использования улично-дорожной сети, создать условия для современного и комфортного общественного транспорта и безопасные условия для транспорта и пешеходов.

Среди возможных мер, которые еще пройдут оценку эффективности: реконструкция Марпосадского шоссе с выделением полосы для общественного транспорта и велосипедистов, строительство дублера Марпосадского шоссе от проспекта Трактостроителей, создание Третьего транспортного полукольца от Вурнарского шоссе до Университетской улицы. А также запуск канатной дороги Чебоксары — Заволжье и строительство автодороги Новочебоксарск — Мариинский Посад.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас»

«Ростех» ликвидирует компанию, продвигавшую российские ИТ за рубежом

Вышло обновление отечественной облачной платформы для бизнеса

Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще