Сеть оптики «Счастливый взгляд» внедрила систему контроля и управления персоналом SteadyControl

В сети оптик «Счастливый взгляд» внедрена российская система контроля и управления персоналом SteadyControl. Она совмещает в себе технологии аудио и видеоаналитики с прогрессивными практиками менеджмента. Ежедневно нейросети обрабатывают данные с аудиобейджей и видеокамер и формируют статистику соблюдения сотрудниками корпоративных стандартов сервиса.

Наталия Демичева, руководитель отдела контроля качества оптик «Счастливый взгляд», сообщила, что интеграция искусственного интеллекта в розничную сеть сегодня является индикатором развития в оптической индустрии: «В «Счастливом взгляде» создана система наставничества, когда опытные сотрудники передают знания и активно участвуют в рабочих процессах. Раньше мы самостоятельно рассматривали и разбирали ошибки персонала. Это был долгий процесс, отнимающий много ресурсов, и данные не всегда были точными. Чтобы оптимизировать работу и получать качественные данные, мы обратились к системе SteadyControl.

В руководстве сети отмечают, что за первые месяцы сотрудничества со SteadyControl качество общения сотрудников с клиентами по чек-листу улучшилось на 25%. В частности, персонал завершает сделки на 37% эффективнее. Согласие клиента на дополнительную покупку составляет 33%. Критерии оценки детализируются по трем направлениям – контактные линзы, корригирующие и солнцезащитные очки, поскольку продажа этих товаров имеет собственную специфику.

«Оптика ‒ это сложная отрасль, и экспертную оценку должен проводить специалист, который в этом хорошо разбирается. Мы сейчас находимся в стадии трансформации наших процессов продаж и скриптов. В SteadyControl отдел сопровождения дает нам прозрачные данные, ценные для супервайзеров. Это точечно подсвеченные недостатки в процессах и векторы роста для операционного менеджмента всей сети. Эксперты компании независимо оценивают наши процессы, коммуникацию с клиентами, помогают масштабировать лучшие практики для всей сети. Система SteadyControl поможет нам понять, как трансформировать процессы управления, чтобы повысить лояльность клиентов и улучшить стандарты сервиса обслуживания», – отметила Наталия Демичева.

В офисе SteadyControl отметили, что работа со «Счастливым взглядом» способна оказать влияние на всю индустрию, сделать использование искусственного интеллекта в управлении персоналом привычным, стандартным процессом.