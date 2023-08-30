«Р7-офис» выпустил обновление редакторов 7.4: двухсторонняя печать, рисование, новые диаграммы и формулы

«Р7-офис» выпустил обновление редакторов для работы с текстами, таблицами и документами. По просьбам пользователей добавлены двусторонняя печать, новые формулы, функция рисования, экспорт документа в виде изображения и еще более 1 тыс. нововведений и улучшений.

В десктопных редакторах «Р7-офис» появились дополнительные настройки печати — можно выбрать опцию двусторонней печати, задать количество копий или печать в PDF.

Также в текстовом редакторе добавлена функция предоставления доступа на частичное редактирование документа. Например, для редактирования не всего документа, а только одного абзаца.

Улучшена функциональность блокировки редактирования сетевого файла, если он, например, открыт другим пользователем. Добавлена возможность редактирования документа во вкладке «Совместная работа» в режиме «Отображение» — «Измененный документ (редактирование)». Теперь пользователь может не только увидеть, как будет выглядеть документ после принятия всех исправлений, но и продолжить его редактирование в режиме просмотра принятых исправлений. При этом все пометки о сделанных им изменениях будут также сохранены.

Во вкладке «Файл» теперь есть настройка панели редакторов. При желании можно добавить или, наоборот, убрать кнопки печати, сохранения, отмены и повторения изменений.

Добавлена поддержка новых форматов документов: MHTML, SXC, ET, ETT, SXI, DPS, DPT, SXW, STW, WPS и WPT. Также в редакторах пользователям теперь доступен новый вид диаграмм — «лепестковая», или «радарная». Диаграммы такого типа хорошо подходят для графического представления колебания значений на протяжении какого-либо периода или синхронно, но в различных условиях. Например, оси, по которым отмечаются контрольные точки значений, могут представлять собой временные интервалы (годы, месяцы), разные регионы или направления работы — все что угодно. Знаменитая роза ветров — диаграмма именно такого типа.

Во всех редакторах появилась функция рисования в документах, а сохранять автофигуры, диаграммы, объекты Text Art и Smart Art из документа стало возможно в формате PNG с прозрачным фоном — так их можно будет использовать где угодно.

Стиль фигур (толщина, тип контура, прозрачность и др.) теперь можно копировать, что может быть очень полезной опцией при необходимости унифицировать внешний вид всех автофигур в документе. А еще цвет тех или иных элементов стало возможным выбирать не только из палитры, но также с помощью нового инструмента «пипетка».

Текстовый редактор в версии 7.4 получил возможность объединения документов. Функция пригодится, если над одним документом поработали как минимум двое пользователей, внесли разные изменения и сохранили свои варианты: теперь с помощью слияния из двух документов с правками можно сделать один. Также появилась функция экспорта документа в виде изображения в формате PNG или JPG.

Стали доступны новые опции настроек при создании колонок текста: помимо размера интервала и количества колонок можно указать ширину колонки в сантиметрах. Появился также переключатель «Столбцы одинаковой длины».

В табличный редактор добавлены 6 новых формул для работы с большим массивом данных, а также вставка ссылки на ячейку. Многие обновления коснулись сводных таблиц. Так, теперь в сводной таблице доступны дополнительные вычисления — например, процент от общего итога, процент от суммы по столбцу или строке, разница, сортировка разных типов.

У пользователей также появилась такая востребованная опция, как страничный режим просмотра таблицы. Эта функция незаменима, если, например, таблицы, над которым работает пользователь, предстоит напечатать. С новым инструментом можно построить или отредактировать таблицу таким образом, чтобы она гарантированно умещалась в границах печатных листов.

Также защищенные документы стало возможно редактировать определенному списку пользователей.

Редактор презентаций тоже получил обновления. В частности, улучшено отображение изображения формата WMF в некоторых PPTX-файлах, графических формул и автофигур.