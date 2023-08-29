Состоялся релиз 4.26 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай»

«Доверенная среда» (входит в НКК) выпустила релиз 4.26 российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай», позволяющей принимать более взвешенные и обоснованные решения благодаря доступу к информации в режиме реального времени на единой масштабируемой платформе.

В новом релизе до 5 раз ускорена загрузка данных — коннекторы теперь по умолчанию не загружают данные сразу в хранилище как это было ранее, а подключаются к ним, позволяя производить аналитику без загрузки. Для удобства пользователей, теперь все показатели из коннекторов сохраняются в папку с названием коннектора к данным, чтобы можно было быстро определить из какого источника был создан показатель и упорядочить библиотеку показателей.

В отчетах добавлена возможность включения автоматической нумерации строк и столбцов. Аналитическая панель теперь поддерживает отображение показателей по группам — в сочетании с доработкой коннекторов это значительно упрощает анализ данных из внешних источников. Кроме того, появилась абсолютно новая функция в модуле анализа в отчетах, добавлена возможность быстрого построения графика по существующему разрезу через контекстное меню в самом отчете. Эта функция позволит еще быстрее находить инсайды в готовых отчетах. Также улучшено взаимодействие компактных и некомпактных заголовков, что даст возможность строить таблицы с еще более сложными иерархиями заголовков.

В конструкторе дашбордов теперь можно вывести график в HTML-блок, это открывает новые возможности комбинирования визуализаций дизайнерам дашбордов. В самом редакторе HTML-блока появилась функция разворачивания окна на полный экран. Также появилась возможность копирования блоков внутри дашборда, что позволит удобнее и быстрее настраивать сложные дашборды. При параллельном редактировании дашборда несколькими участниками добавлено уведомление об изменениях, которые помогут не потерять настройки при сохранении и синхронизировать работу в команде над одним дашбордом.

В модуле сбора данных в межформенных проверках теперь можно обращаться к значениям форм и отчетов за предыдущие периоды или другие узлы сбора. Также добавлен подсчёт допущенных ошибок при прохождении межформенных проверок (как обязательных, так и необязательных).

В модуле администрирования добавлены единая команда обновления установленной системы «Триафлай» из дистрибутива, поддержка аутентификации по OpenID и доработана функция автосоздания пользователей при авторизации через Active Directory.