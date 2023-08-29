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«Нетрика медицина» внедрила решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0» в Архангельской области

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») вводит в промышленную эксплуатацию решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0». Новый продукт разработан на базе MDM-системы «N3.Управление НСИ».

Решение позволяет создавать полные копии региональных сегментов федерального регистра медицинских работников (РС ФРМР) и федерального реестра медицинских организаций (РС ФРМО) версии 2.0. Копии создаются в рамках системы «N3.Управление НСИ» и автоматически обновляются по заданному расписанию.

«К практическому внедрению этой разработки мы смогли приступить после 30 июня 2023 г., когда на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ был опубликован порядок подключения информационных систем к новым версиями ФРМО и ФРМР, – сказал Андрей Соболев, руководитель направления «N3.Управление НСИ». – Первым регионом, приславшим нам свою заявку, стала Архангельская область. В ближайшее время завершим эту работу в Мурманской, Курской, Тамбовской, Ростовской областях и Ставропольском крае. До конца текущего года планируем выполнить внедрения в ряде других регионов России».

Новые версии федеральных систем используют архитектуру REST, формат обмена данными JSON и синхронное взаимодействие, позволяющее быстрее получать данные. В API систем ответом на один запрос теперь можно получить перечни медицинских организаций (МО), медицинских работников или полные сведения о конкретном медработнике.

В новых версиях ФРМР и ФРМО кратно увеличено количество прикладных параметров в блоках сведений о МО: лицензиях, врачебных участках, телемедицинских службах, плановом объеме по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и другие. Благодаря этому системы содержат существенно больше данных.

«Прикладные системы и подсистемы ЕГИСЗ переводятся на использование данных ФРМО и ФРМР версии 2.0 на уровне ЕГИСЗ, поэтому важно, чтобы региональные информационные системы использовали те же сведения, что и федеральные. Наше новое решение помогает минимизировать ошибки при передаче данных в ЕГИСЗ и повышает качество информационного обмена между региональным и федеральным уровнями здравоохранения», – сказал Андрей Соболев.

«Внедрение в Архангельской области обновленных версий ФРМР и ФРМО позволит нам оперативно получать более полную информацию о работе медучреждений, отслеживать и анализировать их работу. Решение обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым данным и взаимодействие с другими информационными системами. Региональные регистры в автоматическом режиме актуализируют сведения о медицинских организациях, их структурных подразделениях и медицинских работниках, которые мы используем при формировании аналитических отчетов разной структуры и сложности. Также обновленная версия ФРМО позволяет выполнять требования о форматно-логическом контроле передаваемых в ЕГИСЗ данных», – сказал Алексей Марков, директор ГБУЗ Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр».

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