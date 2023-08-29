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«Мегафон» помог оцифровать процессы в Минсельхозе Калмыкии

«Мегафон» создал облачное решение «под ключ» для использования государственной информационной системы «Центр управления аграрно-промышленным комплексом Республики Калмыкия». Система позволяет оптимизировать сбор и анализ документации от сельхозпроизводителей, в том числе прием и обработку заявок аграриев на предоставление господдержки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Решение «Мегафон облако» для нас имеет ряд преимуществ. Прежде всего снижается нагрузка на бюджет, потому что аренда сервиса обходится намного дешевле, чем закупка физических серверов. Кроме того, перенос любой системы с одного сервера на другой – это всегда трудоемкий процесс. Инженеры «Мегафона» оказали нам всю необходимую поддержку и оперативно выполнили процесс миграции», — сказал Эсен Азыдов, начальник отдела землепользования и цифрового развития Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия.

Размещение в облаке не только экономит время и средства на организацию ИТ-инфраструктуры, но также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Поэтому кроме стандартных антивирусных программ заказчику предоставлены средства защиты информации от несанкционированного доступа, межсетевой экран, системы обнаружения вторжений и защиты среды виртуализации. Инфраструктура переносимого сервиса продолжает работать без изменений на протяжении всех этапов перехода в облачный сервис. Перенос с физических носителей на виртуальные прошел в автоматическом режиме на базе инструментов кроссплатформенной миграции MIND Software.

«Спрос на предоставление облачного сервиса активно растет. Это связано со сложностью приобретения физических серверов и расходами на их обслуживание, а также с переходом компаний и учреждений с зарубежных ресурсов на отечественные. Кроме того, виртуальную инфраструктуру «Мегафона» выбирают из-за высокой производительности, надежности и простоты использования. К примеру, если компании потребуется больше вычислительных мощностей, их легко докупить в пару кликов», — сказал директор «Мегафона» в Калмыкии Игорь Малиев.

«Мегафон облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152, то есть персональные данные находятся под надежной защитой, а также ФЗ-187 и ГОСТ 57580. Из чего следует, что виртуальное пространство безопасно и подходит для размещения систем, в том числе попадающих под категории критической информационной инфраструктуры.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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