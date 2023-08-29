«Ланит омни» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство

Low-code платформа BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») пополнилась инструментами и библиотеками генерации документов, созданными экспертами компании «Быстрые отчеты». Партнерство позволит расширить возможности BPMSoft и предложить российскому бизнесу больший набор сервисов для автоматизации и управления процессами предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Инновационные компоненты упростят и ускорят для пользователей BPMSoft разработку отчетов и документов. Если раньше для их создания был нужен полностью кастомный код, требующий значительных ИТ-ресурсов и временных затрат, то теперь пользователям BPMSoft стал доступен универсальный дизайнер отчетов. С его помощью существенно снижается объем необходимой разработки. Кроме этого, теперь можно сделать еще более информативной и насыщенной аналитику за счет целого набора настраиваемых элементов (в том числе штрих- и QR-кодов и разнообразных диаграмм).

Светлана Кострыкина, генеральный директор ООО «Быстрые отчеты»: «Применяя наши разработки и инновационные идеи, «Ланит омни» сможет предложить своим клиентам новый уровень производительности и удобства в автоматизации отчетности и документооборота. Сотрудничество откроет новые перспективы для дальнейшего развития используемых систем и создания уникальных цифровых продуктов».

Владимир Чанышев, директор департамента партнерских продаж «Ланит омни»: «Одну из ключевых ролей в экосистеме BPMSoft играют именно технологические партнеры. Они не только успешно интегрируют свои решения в нашу платформу, но и помогают существенно улучшить ее функционал. Компоненты компании «Быстрые отчеты» оптимизируют ежедневные рутинные процессы наших клиентов и обеспечивают их надежными и мощными инструментами для генерации нужных в работе документов».

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ООО «Быстрые отчеты» (до 30 сентября 2022 г. — «Фаст репортс») работает на рынке информационных технологий с 1998 г. и является российским разработчиком программного обеспечения. Флагманскими решениями компании являются программные библиотеки и компоненты для наиболее популярных сред разработки, позволяющие реализовать функционал создания документов и генерации отчетов. С 1998 г. по настоящее время решения компании были внедрены более чем в l0 тыс. организациях по всей России, как в коммерческих разработках, так и в госсекторе.

Компания «Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Позволяет не только автоматизировать CRM, но и запускать разнообразные клиентские сервисы и при этом не требует отдельных специализированных решений под определенный функционал. Платформа содержит low-code инструменты для гибкой настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач.

Ланит – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.