«Байкал сервис» перешел на машиночитаемую доверенность с сервисами Контура

Осенью 2023 г. некоторым категориям сотрудников придется работать с электронными документами по новой схеме: с сертификатом физлица и машиночитаемой доверенностью (МЧД). С 1 сентября 2023 г. удостоверяющие центры перестанут выдавать сертификаты сотрудников юрлиц. Тем работникам, чьи сертификаты закончатся раньше 31 августа 2024 г., а также новым сотрудникам компаний придется использовать сертификаты физлиц и электронные доверенности.

Компания «Байкал сервис» не стала откладывать переход на новые правила и начала внедрение МЧД до принятия поправок, начав в марте 2023 г. использование МЧД для подписи электронных документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Байкал сервис».

В качестве сервиса для выпуска МЧД транспортная компания выбрала «Контур.доверенность», так как уже пользуется сервисом ЭДО «Контур.диадок». Сотрудники, задействованные в функционале по отправке документов по ЭДО, уже получили сертификаты на физлицо. Сейчас в «Байкал сервисе» сосредоточены на том, чтобы информировать о переходе на машиночитаемые доверенности своих контрагентов.

По словам руководителя службы взаиморасчетов ООО «Байкал-сервис ТК» Сергея Поляева, на данном этапе в компании уже научились работать с МЧД.

«Сейчас нам важно сообщить контрагентам о том, что мы готовы со всеми взаимодействовать по новым правилам. Для этого с командой «Контур.диадока» мы организуем информационную рассылку, в которой сообщаем партнерам, что перешли на МЧД, и рассказываем, как это сделать, — отметил он. — Наша компания перевозит большие объемы грузов и оказывает клиентам широкий спектр услуг. Только за I квартал 2023 г. мы отправили по ЭДО 1,2 млн документов, а за II квартал — 1,3 млн документов. Цифры весьма существенные. Мы решили, что правильным подходом станет плавный перевод клиентов, поэтому сначала с применением МЧД отправляли только 10% от общего числа документов. Важна была обратная связь от клиентов: насколько это им удобно, есть ли замечания. На первом этапе все прошло максимально гладко, и процент отправляемых документов, подписанных МЧД, постепенно рос. Сейчас это более 80%».

В работе с МЧД есть свои нюансы. Например, компании не подошел фиксированный перечень полномочий, который сейчас существует в сервисе, и ответственные сотрудники выбрали индивидуальный перечень, в котором указали все необходимые полномочия подписантов.

Менеджер проектов развития в «Контур.диадоке» Ольга Хамидулина сказала, что «Байкал сервис» находится в числе первопроходцев по внедрению МЧД.

«Многие компании предпочитают откладывать изменения в работе на последний момент. Но есть и те, кто понимает, что переход на новые правила требует времени, поэтому заранее тестируют схему, «Байкал сервис» как раз среди них. По нашим оценкам, переход на машиночитаемые доверенности занимает от одного до шести месяцев. Мы советуем не откладывать, а запускать процесс как можно скорее», — отметила она.

На сегодня в «Контур.диадоке» уже 21,5 тыс. компаний зарегистрировали машиночитаемые доверенности. Это 45 тысяч МЧД, с помощью которых подписали 29 млн документов.

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Транспортная компания «Байкал сервис» – отечественный перевозчик сборных грузов. Обеспечивает доставку грузов по России и ближнему зарубежью (Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан), оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки. Выполняет автомобильные, авиа и контейнерные перевозки. На рынке более 28 лет. У компании «Байкал сервис» свыше 150 терминалов, которые обслуживают более 50 тыс. населенных пунктов.