Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise

Компания Postgres Professional объявила о минорных обновлениях версий СУБД Postgres Pro Enterprise и Postgres Pro Standard. Релизы выпущены для версий 11.21.1, 12.16.1, 13.12.1, 14.9.1, 15.4.1. Мажорное обновление обеих редакций СУБД ожидается после выхода 16 версии открытой СУБД PostgreSQL.

Среди ключевых обновлений Postgres Pro Standard: приложение pg_probackup обновлено до версии 2.6.5, в которой повышена точность восстановления на PITR; приложение pgpro_pwr обновлено до версии 4.2, в которой в отчёт были добавлены интерактивные возможности; добавлена поддержка ОС Debian 12 (во всех версиях кроме 11.21.1).

Среди ключевых обновлений Postgres Pro Enterprise — все перечисленные выше в редакции Standard, а также: исправлена логическая репликация на сервер Postgres Pro Enterprise с серверов разных выпусков: PostgreSQL или Postgres Pro Standard той же или более ранней версии; в расширение pgpro_application_info добавлены два альтернативных представления с именами V$SESSION и V$SESSION_LONGOPS, привычные для пользователей Oracle (только в версии 15.4.1); расширение PTRACK обновлено до версии 2.5 Enterprise, чтобы улучшить производительность для работы с базами, в которых более 50 тыс. таблиц; добавлен ряд улучшений, связанных с определением наиболее оптимального плана выполнения запроса.

Полный список включает 17 обновлений для Postgres Pro Enterprise и 10 обновлений для Postgres Pro Standard. Подробная информация об обновлениях доступна в замечаниях к выпускам на сайте компании.

Postgres Pro Enterprise — российская СУБД для высоконагруженных систем, представляющая собой глубоко переработанную редакцию СУБД PostgreSQL. Включает большое количество уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, которая в отдельных случаях может кратно превышать производительность PostgreSQL, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами, в том числе на объектах КИИ. Среди функциональных особенностей Postgres Pro Enterprise: 64-разрядный счетчик транзакций, инкрементальный бэкап на уровне блоков, автономные транзакции, компрессия данных, симметричный отказоустойчивый кластер (мультимастер) и многое другое. Включена в единый Реестр российского ПО. Доступна сертифицированная ФСТЭК версия.

Postgres Pro Standard — вариант СУБД Postgres Pro для менее нагруженных систем. Поддерживает секционирование таблиц, покрывающие индексы, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr и другие функции. Предоставляет возможности инкрементального резервного копирования. Включена в единый Реестр российского ПО. Доступна сертифицированная ФСТЭК версия.