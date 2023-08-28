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«Госуслуги» — через голосового помощника

«Госуслуги» с роботом «Максом» теперь доступны на умных устройствах с «Алисой». «Макс» расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлет ссылку в приложение «Госуслуги» или, если нужно, сам подаст заявление. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Какие услуги можно получить: выписку из материнского капитала; выписку о лицевом счете в Социальном фонде; выписку из трудовой книжки; справку о размере пенсии.

Еще у «Макса» можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Браузере», «Навигаторе» или приложении «Яндекса».

Как воспользоваться

Авторизуйтесь на «Госуслугах» или войдите в мобильное приложение «Госуслуги». Напишите в чат роботу «Максу»: «Алиса».

Нажмите «Связать аккаунты», в ответном сообщении придет код доступа. Попросите «Алису» запустить «Госуслуги» или позвать робота «Макса».

Произнесите код доступа. Узнайте интересующую информацию о госуслугах, сказав: «Алиса, спроси у Робота Макса…» или «Алиса, запусти Госуслуги».

Связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных. Через 12 месяцев ее нужно будет подключить заново. Если запросов к «Алисе» не будет в течение трех месяцев, связь отключится автоматически.

Робот «Макс» на «Госуслугах» ежедневно отвечает на 1,5 млн запросов. Уже сейчас через чат с «Максом» на портале можно записаться к врачу, а до конца года он освоит еще 10 самых популярных услуг. В дальнейшем доступ к этим сервисам можно будет получить, активировав «Макса» в устройствах и сервисах с «Алисой».

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