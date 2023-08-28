BI-платформа Insight включена в портфель аналитических решений компании «Корус консалтинг»

BI-платформа Insight, созданная вендором Goodt (входит в группу «Ланит»), включена в портфель аналитических решений компании «Корус консалтинг».

Insight – BI-платформа со встроенной low-code-функциональностью, позволяющая разрабатывать не только классические BI-проекты, но и приложения, порталы, сайты, решения для ситуационных центров, медиапанели и другие форматы комплексной интерактивной аналитики. Платформа Insight входит в реестр российского ПО.

Недавно команда Goodt представила рынку парадигму «BI нового поколения», основная идея которой в постепенном переходе современной бизнес-аналитики от дашбордов к формату data-driven-приложений. В рамках этого подхода создатели Insight расширили возможности self-service-аналитики и развили low-code-инструменты. Теперь разработкой на платформе могут заниматься специалисты с открытым набором компетенций, в который входят знания SQL, электронных таблиц и любого графического редактора. По мнению продуктовой команды, это позволит встроить аналитику в операционные процессы.

Роман Щапов, коммерческий директор Goodt, сказал: «Доступ к аналитике – не привилегия топ-менеджеров, а необходимое условие работы практически каждого сотрудника. Для этого нужна упаковка, которую поймут многие, и простое решение, которое позволит компоновать данные без специальных навыков. Поэтому наше BI-решение включает простой drag'n'drop-конструктор, большую библиотеку шаблонов и широкую low-code-функциональность. Но рынок меняют не вендоры, а сильные коллаборации вендоров и интеграторов. Поэтому мы рады, что команда направления аналитических решений «Корус консалтинг» так же, как и мы верит в low-code в России и выбрала именно нас для работы на этом рынке».

Максим Растеряев, руководитель центра компетенций департамента аналитических решений «Корус консалтинг», сказал: «Goodt больше десяти лет создает инструменты для реализации бизнес-стратегии компаний. Четкая методология, технологии машинного обучения и обработки больших данных позволили вендору создать современную BI-платформу с мощным и быстрым конструктором дашбордов, а также low-code-компонентами. Эти функции востребованы нашими клиентами, особенно крупными компаниями с большим набором разрозненных данных».