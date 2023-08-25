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«Тинькофф» запустил платформу с верифицированными отзывами клиентов

«Тинькофф» разработал и запустил собственную платформу с верифицированными отзывами клиентов — «Тинькофф отзывы».

Это первый в России сервис, где публикуются отзывы исключительно реальных клиентов, воспользовавшихся услугами той или иной компании, утверждают в «Тинькофф».

Таким образом, платформа «Тинькофф отзывы» решает проблему накрученных ботов и комментариев и позволяет бизнесу и потребителям получить максимально объективную информацию о качестве товаров и услуг непосредственно от покупателей.

Сервис доступен пользователям в своем профиле приложения «Тинькофф», а юридическим лицам — в приложении «Тинькофф бизнеса».

На основе отзывов покупателей «Тинькофф» рассчитывает итоговый рейтинг компаний по пятибалльной шкале. Отзывы сегодня можно оставить о товарах и услугах у более чем 27,4 тыс. различных брендов и более 600 тыс. их торговых точек и заведений. Среди первых — «Пятёрочка», «Магнит», «Яндекс такси», Wildberries, Ozon, Whoosh, «Вкусвилл», «Перекрёсток», «Вкусно — и точка», «Лукойл», Burger King, «Додо пицца», «Самокат», «Ашан», Avito, МТС, «Яндекс еда», «Спортмастер», «Золотое яблоко», «Сбермаркет», «Делимобиль», «Азбука вкуса» и другие.

«Тинькофф» в пилотном режиме тестировал сервис на транзакциях клиентов с 2022 г. — тех, кто оплатил товар или услугу картой «Тинькофф» или через сервис «Долями».

Чтобы оценить покупку (оставить отзыв и поставить оценку по пятибалльной шкале), нужно перейти в свой профиль в приложении «Тинькофф»: для этого нажать на аватарку в самом верху главного экрана приложения. Далее в профиле перейти в раздел «Отзывы» и выбрать покупку, о которой хотели бы поделиться мнением. В специальном окошке можно оставить комментарий. А чтобы посмотреть мнения других пользователей, нужно кликнуть на компанию в разделе оставленных отзывов. Там же можно посмотреть отзывы и ответы представителей компании.

Команда «Тинькофф» проверяет содержание отзывов на предмет неподобающих высказываний, наличие персональных данных и ссылок на сторонние ресурсы.

Возможности для клиентов в стартовой версии «Тинькофф отзывов»: оставлять текстовые комментарии и фотографии после покупки; ставить реакции и комментировать отзывы других пользователей; ставить оценки компаниям.

Возможности для юридических лиц на платформе «Тинькофф отзывы»: анализировать верифицированные отзывы в бизнес-аккаунте; отвечать на комментарии от клиентов; отображать отзывы у себя на сайте.

Возможности для клиентов «Тинькофф бизнеса» для проверки контрагентов на платформе «Тинькофф отзывы»: оценивать тех контрагентов, с кем сотрудничают официально и обменивались платежами, чтобы дополнительно снизить риски и проверить контрагента на надежность; получать актуальные данные про контрагента из официальных источников (Федеральной налоговой службы, Единой информационной системы в сфере закупок и Федеральной службы государственной статистики).

В ближайших планах развития платформы «Тинькофф отзывы»: развитие веб-версии сервиса; объединение в едином интерфейсе отзывов от покупателей и юридических лиц; интеграция в платформу речевых технологий «Тинькофф», технологий искусственного интеллекта и больших данных; новые инструменты и показатели в отчетах в бизнес-аккаунтах юридических лиц в «Тинькофф бизнеса»; запуск виджетов с реальными отзывами для отображения на сайтах продавцов; запуск офлайн-стикеров для компаний с наивысшими оценками

Наталья Рубцова, лидер поддержки клиентов в социальных медиа в «Додо пицца», сказала: «Мы обрабатываем любые обращения в сети, но особое внимание уделяем жалобам от клиентов. Это позволяет нам сохранить или вернуть их лояльность к бренду и сигнализировать пиццериям или управляющей компании о проблемах, которые не видно «из кухни», но которые беспокоят наших клиентов. С подключением платформы «Тинькофф отзывы» мы повысили возвращаемость клиентов за 14 и 28 дней на 3-5%. Чем больше каналов коммуникации с клиентами, тем больше у них возможностей сообщить о своей боли, а у нас — вернуть их доверие».

Данила Воронов, Head of SMM в Whoosh, сказал: «Платформа «Тинькофф отзывы» помогает лучше понимать пользователей, причём особенно нравится нам функция чата. По сути, это личные сообщения, как в соцсетях. Можно написать автору отзыва, уточнить детали и обсудить ситуацию. Прозвучит неожиданно, но чаты есть не везде, а переносить переписку на почту — лишнее время и действия. В итоге удаётся пообщаться лишь с частью людей, когда их может быть больше. «Тинькофф» решает эту проблему. Мы видим актуальные вопросы и сразу делаем выводы: что здорово, а на что стоит сделать упор».

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