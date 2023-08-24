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Webinar Group внедряет новые функции для бизнес-коммуникаций в онлайне

Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций и совместной работы, дополнила свои сервисы несколькими важными функциями для бизнеса. Новые возможности упрощают интеграцию со сторонними сервисами, улучшают качество презентаций и гибридных мероприятий, а также способствуют безопасной аутентификации пользователей. Об этом CNews сообщили представители Webinar Group.

Интеграция с протоколом OAuth 2.0 упростит использование платформы для пользователей Google Workspace. Теперь они избавятся от необходимости вводить вручную данные для входа в личный кабинет или на онлайн-мероприятие. Им достаточно будет разрешить платформе использовать учетную запись Google. Для запуска функции администратору потребуется создать OAuth-клиент на стороне Google Workspace.

Участники мероприятий, организованных с помощью аппаратных терминалов видеоконференцсвязи в переговорных комнатах, теперь могут делиться презентациями и другим контентом с помощью протокола BFCP (Binary Floor Control Protocol, протокол управления на двоичном уровне). Это значительно улучшит опыт проведения гибридных встреч, когда часть сотрудников присутствует на встрече очно, а другие подключаются по видеосвязи. Ранее Webinar Group сообщала об интеграции платформы с протоколом SIP (Session Initiation Protocol, протокол установления сеанса) и поддержке популярных видеотерминалов Polycom, Cisco и Yealink. Интеграция с BFCP поможет расширить возможности применения этого оборудования. Функция подключается по запросу в службу технической поддержки.

Улучшить демонстрацию контента смогут и пользователи сервиса Prezi. Теперь платформа Webinar позволяет отображать Prezi-презентации так же, как в приложении Prezi Video: граница между спикером и слайдом стирается, что создает ощущение дополненной реальности. Слайд в любой момент можно раскрыть на весь экран или отключить его отображение, оставив только видео выступающего.

Одна из новых функций Webinar — интеграция с webhooks, программными кодами, с помощью которых можно отслеживать события на платформе и автоматически запускать действия на других сервисах. Например, после завершения онлайн-мероприятий с помощью webhooks можно: автоматически выгружать базы участников встреч в CRM-системы; автоматически отправлять участникам вебинаров ссылки на тестирование; выгружать заметки со встреч менеджеров и клиентов и автоматически добавлять их в карточки в CRM.

Теперь на платформе Webinar можно добавить до 20 webhooks URL.

«Спрос на российские решения для видеоконференций увеличивается. С ростом числа клиентов появляются новые сценарии использования сервисов и требования к технологиям. Мы изучаем их и учитываем при развитии нашего продукта. Речь не только о масштабных изменениях и новых интеграциях: мы уделяем много внимания постоянному улучшению пользовательского опыта наших клиентов. Например, недавно мы добавили для администраторов возможность лимитировать количество регистраций на вебинары и переименовывать участников, если они случайно указали неправильное имя при подключении. А участники теперь могут скрывать чат во время встреч и выключать/включать микрофон и камеру в открепленном видео», — отметил Дмитрий Крюков, менеджер по продукту компании Webinar Group.

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Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С июля 2022 г. компания входит в цифровую экосистему группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

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