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Система Utrace Hub адаптирована к изменениям законодательства

Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, обновила облачную track&trace-систему уровня L4 Utrace Hub. Теперь производители сладких безалкогольных напитков, соков и детской воды смогут применять ее для передачи сведений о маркировке продукции в государственные системы учета. Это позволит бизнесу оперативно адаптировать ИТ-инфраструктуру к новым требованиям законодательства, которые вступают в силу в 2023 г.

В 2023 г. Минпромторг запустил сразу несколько экспериментов по цифровой маркировке, под которые попали популярные продукты — детская вода, сладкие газировки, соки, морсы, квасы, компоты, а также напитки на основе сои, орехов, злаков и семян. После окончания экспериментов производители таких товаров будут обязаны наносить на упаковки специальные Data Matrix-коды, а также передавать сведения о маркированной продукции в государственную систему мониторинга «Честный знак».

Эта мера должна позволить значительно сократить фальсификат продукции. Так, по оценкам центра отраслевой экономики НИФИ, доля контрафакта только в сегменте сладкой воды составляет порядка 20%. Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, маркировка позволит защитить права легальных производителей и сократить продажи нелегальной продукции как минимум на 70%. Это поспособствует росту чистой прибыли производителей безалкогольных напитков на 8,6 млрд руб. в год, а производителей соков — на 4,5 млрд руб. Доходы бюджета при этом могут вырасти на 4,3 млрд руб. в год для рынка безалкогольных напитков и на 2,5 млрд руб. — для рынка соков.

Система Utrace Hub — облачное решение, которое позволяет «из коробки» развернуть функциональность, необходимую для организации объемно-сортового учета на производстве любого масштаба. Производители могут заказывать более 20 млрд кодов в год и оперативно передавать сведения о товарах в государственные системы мониторинга. Система легко интегрируется с программно-аппаратными средствами для нанесения Data Matrix-кодов, а также с различными ИТ-решениями для складского и производственного учета. Наличие готовых коннекторов, а также развитая базовая конфигурация позволит развернуть решение в сжатые сроки — всего от одного месяца. При необходимости любой из модулей системы может быть кастомизирован под требования заказчика.

«Технологии цифровой маркировки напитков давно отработаны в других товарных группах, среди которых уже есть вода, молоко и пиво. В них используются те же форм-факторы, те же технологии нанесения и передачи кодов регулятору, которые бизнес уже применял раньше. Поэтому переход к обязательной маркировке новых товарных групп можно ожидать достаточно скоро. Utrace Hub позволит подготовиться ко всем изменениям законодательства в области сериализации товаров и заблаговременно адаптировать бизнес-процессы к работе в новых условиях. Наша команда обладает глубокой экспертизой в этой области и готова оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям», — сказал Сергей Игнаткин, директор продуктов Utrace.

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