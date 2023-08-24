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Подтверждена совместимость платформы «Видеоселектор» и «Ред ОС»

Специалисты «Инкома» и «Ред софт» подтвердили совместимость последних версий коммуникационной платформы «Видеоселектор» и операционной системы «Ред ОС». Тестирование на совместимость более ранних версий продуктов командами ведется с 2020 г.

Платформа «Видеоселектор» позволяет организовать удаленное общение в режиме реального времени как внутри организации, так и с внешними участниками, используя различные виды коммуникаций: видео- и аудиосвязь, мгновенные сообщения и другие инструменты совместной работы.

Платформа предлагает возможности корпоративного мессенджера, аудио- и видеосвязи для звонков, проведения в онлайн-формате совещаний, заседаний, конференций, семинаров и т.д. Используемое в решении сочетание технологий гарантирует безопасную высококачественную аудио- и видеосвязь, в том числе возможно внедрение в защищенном исполнении с шифрованием по ГОСТ.

Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Для нас как разработчиков корпоративной коммуникационной платформы важной частью развития продукта является поддержание ее кроссплатформенности, — сказала Анастасия Николаева, директор по развитию «Инкома». — Поэтому мы уделяем особое внимание тестированию новых версий «Видеоселектора» на совместимость с российскими ОС, что позволяет нашему продукту легко интегрироваться в любую импортонезависимую ИТ-инфраструктуру».

«Своевременное тестирование на совместимость новых версий продуктов гарантирует функциональность инструментов в среде операционной системы «Ред ОС». Регулярное и продуктивное взаимодействие с командой «Инкома» позволяет нам предложить рынку актуальное и всегда «свежее» решение», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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