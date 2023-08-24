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«Монополия» перевела бизнес-процессы на платформу «Яндекс 360 для бизнеса»

Компания «Монополия» перевела бизнес-процессы на платформу «Яндекс 360 для бизнеса». Вместе с новыми сервисами компания будет вести коммуникацию внутри команды, с партнерами и клиентами.

«Монополия» специализируется на развитии платформы цифровой логистики Monopoly.Online, за последний год количество заявок на грузоперевозки на платформе выросло на 137%. Также компания управляет собственным парком транспортных средств и водительским составом, в проекте «Монополия.бизнес» предоставляет дальнобойщикам возможность стать предпринимателями без первоначальных инвестиций. Активное развитие проектов и сервисов, запуск новых продуктов и услуг требуют качественных коммуникаций между всеми направлениями.

Более тысячи сотрудников «Монополии» работает в офисе управляющей компании в Санкт-Петербурге, в регионах России расположено 45 офисов. Логисты, водители, разработчики цифровых решений, дизайнеры и другие специалисты теперь решают свои задачи с помощью сервисов «Яндекс 360 для бизнеса».

«Мы пользовалась Microsoft Office 365. Когда вендоры стали вводить ограничения, у нас появился риск остаться без налаженных рабочих процессов. В географически распределённой команде критически важны стабильные, удобные и доступные инструменты, – сказал Андрей Якубчик, руководитель отдела системного администрирования ГК «Монополия». – При выборе новой платформы виртуального офиса мы искали компанию, которая известна на рынке и готова инвестировать в развитие продукта в будущем. По всем факторам нам подошел «Яндекс 360 для бизнеса». Компания развивает единую платформу решений, и ее сервисы полностью покрывают наши потребности».

Команда «Монополии» мигрировала с сервисов Microsoft Office 365 в несколько этапов. В начале к «Яндекс 360 для бизнеса» подключили тестовую группу программистов, чтобы с технической стороны понять возможности новой платформы и оценить, как сервисы могут быть интегрированы в инфраструктуру транспортно-логистической группы компаний. После доступы расширили на 50 сотрудников и позднее на все остальные команды.

«Сейчас спрос на SaaS-решения исходит от всех сегментов. Многие компании ищут альтернативу решениям, которыми они пользовались, и рассматривают не продукты по отдельности, а комплексные экосистемы, способные обеспечить беспрерывную рабочую коммуникацию и бизнес-процессы, – сказал коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский. – А для удобства клиентов у нас появились новые возможности – упрощенная централизованная миграция из локальных серверов Microsoft Exchange Server».

Так, раньше у компаний было только два способа переехать из on-prem Exchange Server в «Яндекс 360 для бизнеса»: либо администратор собирал единый CSV-файл с логинами и паролями всех сотрудников, либо сотрудники самостоятельно настраивали перенос своих данных. Теперь можно мигрировать централизованно: настроить делегированный доступ к ящикам на стороне Exchange Server и загрузить CSV-файл с логинами в «Яндекс 360 для бизнеса». Пароли у сотрудников запрашивать не нужно, что позволяет сохранить конфиденциальность личной информации.

На сегодня ГК «Монополия» активнее всего пользуется «Почтой», «Диском», «Документами» и «Телемостом». Для себя компания нашла еще один способ, как сделать работу в «Яндекс 360 для бизнеса» ещё комфортнее. Накопившийся объем писем за три года в 60 ТБ компания решила хранить как на локальных серверах, так и в «Почте» в качестве архива, используя поиск, сортировку по определенным параметрам или ключевому слову.

«Сейчас мы параллельно развиваемся вместе с «Яндекс 360 для бизнеса» и участвуем в различных пилотных проектах, которые готовятся к запуску. Мы видим, что продукты масштабируются на большого корпоративного заказчика, и это очень ценно. – сказал Андрей Якубчик. – Несмотря на большие объёмы, поддержка максимально открытая — это позволяет настроить всю инфраструктуру сервиса под себя, индивидуально, и совмещать лучшие из доступных на рынке решений».

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