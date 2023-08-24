CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Ритейл Розница
|

«Магнолия» начала принимать на кассах банковские бизнес-карты: закрывающие документы юрлица будут получать в электронном виде

Московская сеть супермаркетов «Магнолия» предложила обладателям банковских бизнес-карт способ экономить время и упростить взаимодействие. Если на кассе магазина происходит оплата бизнес-картой — теперь юридическое лицо распознается автоматически. Это позволяет сразу напечатать реквизиты бизнес-пользователя на фискальном чеке, а работу с закрывающими документами перевести в электронный вид, в полном соответствии с требованиями законодательства России. Об этом CNews сообщили представители компании CSI.

Техническую сторону автоматизации обеспечивает решение «ОЕМ-сервис» от компании Orange Elephant Media. Его подключение доступно всем торговым сетям с кассовой системой Set Retail.

Кассиру в интерфейсе достаточно выбрать соответствующий тип оплаты, дальше все происходит автоматически. Решение авторизует корпоративных банковских клиентов, передает информацию в ОФД, печатает реквизиты клиента на фискальном чеке. Одно из его главных преимуществ — исполнение требований 54-ФЗ в части обогащения кассового чека дополнительными тегами при расчетах между организациями или ИП с предъявлением электронных средств платежа. Среди них: наименование организации, ФИО (при наличии) ИП, ИНН покупателя.

Сервис не создает дополнительной нагрузки на бухгалтерию: ОЕМ самостоятельно раз в месяц формирует и направляет закрывающие документы в личный кабинет бизнес-пользователя банка или по ЭДО для возмещения НДС в соответствии со ст. 169 НК РФ.

Директор по развитию информационных технологий бренда «Магнолия» Даниил Донцов: ««Магнолия» работает в Москве больше 30 лет. Супермаркеты находятся в пешей доступности от офисов и деловых центров, и наши клиенты — это, в том числе, люди бизнеса, которым мы предлагаем широкий ассортимент товаров: от готовой кулинарии до канцелярских принадлежностей. Работа юрлиц через бизнес-карты на кассах — это возможность оптимизировать корпоративные расходы и автоматизировать работу с документами после совершения покупок. Теперь мы с партнерами формируем готовые документы самостоятельно, а покупателю достаточно принять их по ЭДО».

Генеральный директор Orange Elephant Media Заур Багаев: «Сервис сегодня является единственным решением на рынке, который исполняет все законодательные нормы при сделках между юридическими лицами. Карты для бизнеса как платежный инструмент похожи на предложения для физлиц: те же форм-фактор, механика оплаты, программы лояльности. И сегмент бизнес-карт развивается быстрее, чем развивался рынок розничных: у людей уже сформирован соответствующий паттерн оплаты. По данным исследования «Российский рынок бизнес-карт 2020», за год предприниматели провели по бизнес-картам 316 млн операций на сумму 4,3 трлн руб., а объем b2b-транзакций год к году увеличился на 10%».

Для установки сервиса ритейлеру нужно заключить договор с компанией OEM. Банки-партнеры при подключении к сервису новой торговой сети сами информируют об этом держателей своих бизнес-карт.

«Подключение оплаты бизнес-картами — это способ для ритейлера привлечь в магазины новый сегмент клиентов из среднего и малого бизнеса, которых раньше останавливала необходимость закрывать каждую покупку документами от продавца. С сервисом OEM можно повысить продажи без дополнительных затрат со стороны ритейлера на предоставление сервиса корпоративным клиентам банков», — сказал Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI.

Запросить условия сотрудничества можно у представителей CSI или OEM.

***

«Магнолия» — сеть из более, чем 200 супермаркетов и кафе-зон с продукцией собственного производства в Москве и Московской области. Открылась в 1993 г. в формате продуктовых магазинов «шаговой доступности», в 1996 г. основатели приобрели первый супермаркет.

Компания CSI (Crystal Service Integration) создает решения для крупного сетевого ритейла: разрабатывает и внедряет программы для автоматизации розничной торговли, поставляет кассовое оборудование, предоставляет сервисную поддержку. Разработки CSI используют более 300 торговых сетей, 14 тыс. магазинов по России и в странах ближнего зарубежья. Основной продукт CSI — решение для автоматизации торговли Set Retail.

Orange Elephant Media — российская финтех-компания, создавшая «ОЕМ-сервис» — технологическое решение по автоматической авторизации юридических лиц при оплате товаров или услуг банковской бизнес-картой. После авторизации данные юридического лица передаются в ОФД, а реквизиты печатаются на фискальном чеке. Решение соответствует требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Astra Linux хорошо заплатит за свой успешный взлом. Это первая в России программа Bug Bounty для операционных систем

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Генпрокуратура покупает 50 тыс. ПК на ОС Windows. Часть из них должна поддерживать американскую платформу Avaya

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023

Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником

Москва построит 60 тыс. беспилотников за пять лет

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?
Показать еще