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Девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами благодаря Naumen SAM

Российский девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами с помощью российского решения Naumen SAM. В новой системе ведется централизованный учет лицензий, экземпляров ПО и оборудования, применяемого в 18 юридических лицах компании. Продукт Naumen позволил организации повысить прозрачность использования программного обеспечения и вместе с тем оптимизировать затраты на его приобретение и поддержку.

Группа компаний «Главстрой» с нуля выстроила процессы управления полным жизненным циклом активов в системе Naumen SAM. Проект внедрения занял шесть месяцев и затронул учет свыше 1,2 тыс. единиц оборудования, 4,5 тыс. лицензий и 18 тыс. экземпляров ПО. Благодаря интеграции с системой «1С:Предприятие» решение имеет доступ к лицензионным договорам и своевременно оповещает ответственных сотрудников о необходимости продления их действия. Naumen SAM также интегрирован с решением Kaspersky Security Center для сбора данных об устройствах и установленном на них ПО. В результате специалисты технической поддержки и информационной безопасности «Главстрой» имеют актуальную информацию о софте, который использует каждый сотрудник организации.

В рамках проекта внедрения Naumen SAM был автоматизирован процесс подготовки документов, сопутствующих выдаче лицензий. Помимо этого, в системе автоматически формируются дашборды с информацией о применяемом в компании ПО и оборудовании. Понимание фактического объема используемых лицензий позволило «Главстрою» оптимизировать затраты на их закупку.

«В компании возникла необходимость учета нематериальных активов. Задача осложнялась наличием большого количества юридических лиц и разнообразием номенклатуры программного обеспечения. Приобретенные лицензии не использовались в полном объеме, и было трудно оценить долю такого ПО. Еще одним вызовом стала необходимость соблюсти все внутренние процедуры для оплаты продления действующих лицензий. Крайне важно было вовремя запланировать бюджет и начать процесс в условиях отсутствия информации о приближении срока их завершения. Чтобы не нарушать действия лицензионных соглашений, работать приходилось в авральном режиме. Внедрение Naumen SAM решило эти проблемы», — сказал Максим Лунин, начальник отдела управления ИТ-активами «Главстрой».

«Продукт Naumen SAM стал для “Главстроя” удобным инструментом автоматизации управления программными активами. Наше решение повысило уровень зрелости SAM-процессов в компании и дало уникальные преимущества не только ИТ-департаменту, но и бизнесу в целом: оптимизацию трудовых и денежных затрат на приобретение и поддержку ПО», — отметил Дмитрий Наборщиков, руководитель практики SAM в компании Naumen.

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