Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу

Внедрение голосового помощника на линии 122 в Тульской области позволило добиться полной автоматизации почти 45% обращений граждан, а также реализовать новые сервисы, в том числе возможность записи к конкретному врачу. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга»

Внедрение «БФТ-холдингом» и компанией BSS голосового помощника на линии 122 в Тульской области стало новым этапом сотрудничества с этим регионом. На протяжении последних двух лет голосовые помощники стали обслуживать обращения граждан на линиях МФЦ Тульской области, регионального Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, областного Центра занятости населения.

Целью нового проекта стало обеспечение максимально возможного процента полной автоматизации обращений абонентов на линии 122. С помощью голосового робота автоматизированы самые востребованные услуги: запись на прием к врачу и отмена записи, вызов врача на дом, исходящие обзвоны, например, подтверждение явки на прием. В основе решения – интеллектуальная диалоговая платформа Digital2Speech.

Проект реализовали в два этапа. На первом этапе проанализировали процессы на линии 122, разработали сценарии работы голосового помощника, произвели настройку, тестирование и запуск в штатном режиме. На втором этапе внимание было уделено развитию голосового помощника, уменьшению ошибок, повышению точности и корректности ответов и, в конечном итоге, росту доли полной автоматизации, которая уже достигла почти 45%.

Благодаря проактивной позиции Министерства здравоохранения Тульской области и команды внедрения удалось реализовать уникальные вещи. Например, запись к конкретному врачу.

В ходе проекта стало понятно, что для 40% абонентов ключевым фактором является запись к определенному врачу, которому они доверяют, или который знает их историю болезни. Для реализации этой возможности доработаны сценарии голосового робота, подключены дополнительные модули и настроена интеграция с базой данных заказчика. В результате, граждане получили возможность не только быстро, легко и в любое время суток записаться к врачу требуемой специализации, но и попасть к персонально выбранному специалисту.

Ряд доработок, часть из которые использовалась впервые, позволили серьезно повысить уровень идентификации обращающихся на линию 122. Процент не идентифицированных граждан снизился в два раза с 30% до 16%, а случаи некорректного распознавания роботом ФИО абонента составили всего 8%.

«Реализация проекта помогла решить целый ряд задач по автоматизации и обслуживанию граждан, в том числе запустить новое для региона направление обслуживания – централизованную службу вызова врача на дом и сделать сервис записи к конкретному врачу. Наши ожидания оправдались и теперь у нас есть очень гибкий инструмент, позволяющий самостоятельно и быстро разворачивать новые направления обслуживания и автоматизировать уже существующие. Работа не стоит на месте - сервисы перманентно корректируются, дополняются и улучшаются», – сказал главный специалист информационно-аналитического отдела контактного центра Министерства здравоохранения Тульской области Антон Тарасов.

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