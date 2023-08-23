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В Республике Тыва на «Эларскан» оцифруют документы на старомонгольском языке

В Национальный архив республики Тыва поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В Национальном архиве Республики Тыва хранятся редкие архивные документы, в том числе на старомонгольском языке, а также подшивки периодической печати, различные плакаты и афиши нестандартных размеров, имеющие историческое, научное и культурное значение.

Специалистами Национального архива республики Тыва ведется работа по оцифровке документов и введение их электронных образов в использующуюся в архиве АИС. Новый комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600Р сделает возможной оцифровку крупноформатных и сшитых архивных документов, периодических изданий, - сказали представители Архива.

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В Республике Тыва на «Эларскан» оцифруют документы на старомонгольском языке

Планетарный сканер оснащен профессиональной CMOS RGB 50-мегапиксельной камерой, которая расширяет возможности применения сканера для оцифровки графики, поврежденных документов и слабоконтрастных текстов. Устройство способно в потоковом режиме сканировать сшитые и расшитые документы формата до А2+ в любом физическом состоянии, требующими бережного отношения при оцифровке. Встроенный компьютер и отечественное программное обеспечение позволяют получать PDF-файлы с возможностью полнотекстового поиска.

Создание единой базы данных архива и автоматизация научно-справочного аппарата позволит специалистам Национального архива республики Тыва не только сохранить архивные документы, но и обеспечит широкий доступ онлайн. «Оцифровка архивных документов - это важный шаг по сохранению бесценной истории. Это чрезвычайно важно и для широкого доступа общественности к фондам архива», - отметили в Архиве.

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