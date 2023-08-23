«Телфин» повышает качество коммуникаций с клиентами в сфере недвижимости

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» помог повысить качество клиентского обслуживания платформы управления недвижимостью Flat Inn за счет внедрения комплексного решения связи. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Flat Inn — это сервис управления недвижимостью, обеспечивающий доход собственнику без его непосредственного участия. Все коммуникации с арендодателями и арендаторами компания ведет дистанционно, специалисты службы поддержки на связи с гостями круглосуточно, общение осуществляется через личный кабинет пользователя и по телефону с использованием АТС «Телфин.офис».

Теперь с помощью виртуальных номеров в корпоративную телефонную сеть объединены все представительства компании. В рамках единого решения «Телфин» ведется обработка как внешних входящих и исходящих звонков для общения с клиентами и партнерами Flat Inn, так и внутренних — для взаимодействия сотрудников на территории России и Белоруссии.

«Мы используем в своей работе технологию оптимизации цен на основе Big Data, что позволяет нам ежедневно корректировать стоимость аренды квартир, учитывая спрос, предложение, сезонность и иные события, влияющие на рынок аренды недвижимости. Удержать в голове все эти параметры в привязке к разным объектам недвижимости и гостям сложно. Но благодаря интеграции различных бизнес-приложений, например, АТС «Телфин.офис» и amoCRM, мы систематично ведем историю всех коммуникаций и изменений по каждому клиенту», — сказала Елена Денич, управляющий компании Flat Inn.

Для повышения качества обслуживания гостей, в частности, решения спорных вопросов, дополнительно используются в работе голосовая маршрутизация, речевая аналитика, а также сервисы оценки качества звонков и контроль пропущенных обращений клиентов. Обработка вызовов происходит в считанные секунды, что помогает сотрудникам Flat Inn быстро реагировать в любых экстренных ситуациях.

«Все больше компаний из сферы недвижимости переходят на современные и передовые решения для общения с клиентами. В их арсенале представлены виртуальные помощники, искусственный интеллект, low-code-инструменты, омниканальные системы. Новейшие тренды разработки, сервиса и менеджмента помогают компаниям делать российский рынок недвижимости более прогрессивным и рентабельным», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 75 городов России и 65 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.