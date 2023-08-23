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Продукты «Юниверс дата» включены в реестр ПО Минцифры

«Юниверс дата» зарегистрировала в реестре российского программного обеспечения свои ИТ-решения для управления данными, а также их визуализации, мониторинга, моделирования и аналитики. Этими решениями стали «Юниверс MDM» (редакции SE и EE) и «Юниверс DG» (Data Governance).

«В условиях развития российского IT-рынка реестр ПО – это фильтр для крупного бизнеса, ведь от выбранного решения зависит работа данных, которые являются одним из ключевых активов любой современной компании. Мы не просто предоставляем линейку продуктов для самых разных задач – мы предлагаем вместе создавать культуру управления корпоративными данными», – сказал генеральный директор «Юниверс дата» Владислав Каменский.

Решениями «Юниверс дата» пользуются такие ведомства и компании как Счетная палата, Департамент информационных технологий города Москвы, «Русгидро», «Галамар»т, «Пик», «ИнтерРАО» и многие другие. Мастер-дистрибьютор решений «Юниверс дата» – DIS Group.

«Фундамент цифровой трансформации, одного из приоритетных направлений как госсектора, так и частного бизнеса, – качество и доступность данных. DIS Group на протяжении многих лет видит возрастающую роль цифровизации в успешной деятельности любой компании, поэтому мы предлагаем лучшие решения, в числе которых – продукты «Юниверс дата», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

«Юниверс MDM» – продукт по управлению мастер-данными, база для создания единой системы управления ключевыми данными компании. Основная цель – повысить операционную эффективность компании и её ключевых бизнес-процессов. Технологии решения «Юниверс MDM» неоднократно входили в международный рейтинг Gartner, собирающий сильнейших игроков рынка управления данными.

«Юниверс DG» (Data Governance) позволяет выстраивать полный цикл управления данными в организации, включая ведение общей бизнес-терминологии, визуализацию потоков происхождения данных, мониторинг и поддержку целевого уровня их качества, а также построение моделей и аналитики любой сложности.

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