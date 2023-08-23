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«Первый бит» за полгода перевел на МИС БИТ.УМЦ сеть медцентров «Доктор плюс» в Екатеринбурге

Челябинский филиал международного ИТ-интегратора «Первый бит» помог сети многопрофильных медицинских центров в Екатеринбурге «Доктор плюс» перейти на комплексную медицинскую информационную систему «БИТ.управление медицинским центром. Это повысило эффективность ключевых бизнес-процессов в клинике, позволило снизить стоимость поддержки и развития МИС и увеличить прибыль сети на 15%. Длительность проекта — шесть месяцев. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Для ведения учета в медицинских центрах использовался комплекс решений — «1С:Бухгалтерия» 8, «1С:Зарплата и управление персоналом» и самописная программа для управленческого учета на базе «». Необходимо было внедрить комплексную медицинскую информационную систему, возможности которой позволяют автоматизировать все контуры медцентра без доработок и дополнительных затрат. Кроме того, новая система должна была соответствовать актуальному законодательству России и иметь возможность интеграции с государственными информационными системами — ЕГИС, «Честный знак», РЭМД.

Выбор был сделан в пользу отраслевого решения БИТ.Управление медицинским центром, разработанного челябинским офисом компании «Первый бит».

Внедрение БИТ.УМЦ позволило автоматизировать ключевые бизнес-процессы в сети клиник «Доктор плюс». Один из них — запись пациентов на прием. Специалисты «Первого бита» настроили интеграцию БИТ.УМЦ с сайтом клиники через форму онлайн-записи Ondoc. Заявки попадают напрямую в МИС, и операторам не нужно постоянно проверять почту.

Благодаря календарю планирования расписания в программе можно быстро подобрать удобное время для пациента — в системе видно доступные слоты. Если таких не оказывается, в этом же окне можно внести клиента в лист ожидания с указанием пожеланий по времени приема и врачу. Ранее регистратура клиник не была автоматизирована вовсе. Расписания врачей, различные пометки и ограничения по записям велись на бумаге, а листы ожидания формировались в Excel. Все это снижало скорость работы с клиентами, случались задвойки и ошибки в записи пациентов, что обусловлено человеческим фактором.

С внедрением БИТ.УМЦ медицинские карты пациентов также были перенесены в электронный формат. Это обеспечивает быстрый доступ к историям пациентов. Для удобства работы врачей разных специализаций были разработаны шаблоны осмотров, что позволяет фокусироваться на диагностике и лечении, а не на заполнении документов.

Для медосмотров спортсменов была разработана специальная медицинская карта. В нее автоматически подтягиваются все необходимые обследования в соответствии с приказом №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом».

До проекта в формировании заявок на заказ расходных материалов и лекарств участвовали три системы — «1С:Бухгалтерия», «еФарма» и медицинская информационная система собственной разработки клиники. Списание лекарственных средств происходило в ручном режиме на сайте «Честного знака» в момент перемещения товаров. Теперь все заявки оформляются и отслеживаются в одной системе — «БИТ.управление медицинским центром». В каждом из филиалов формируется заявка и передается на основной склад, которым выступает аптека, входящая в состав сети. Для того чтобы устранить ручные операции по списанию препаратов, была настроена интеграция БИТ.УМЦ с «Честным знаком».

Кроме того, в «Доктор плюс» была автоматизирована работа стационара, собственной лаборатории, а также взаимодействие с внешними лабораториями и страховыми компаниями по программам ДМС.

Деятельность всех подразделений и сотрудников сети клиник — от колл-центра до врачей — контролируется в БИТ.УМЦ с помощью различных управленческих отчетов. Например, отчет «Продажи сотрудников/филиалов» позволяет оценить результативность каждого сотрудника или отдельного филиала. Отчет «Показатели регистратуры» дает понимание о загрузке колл-центра, возможность корректировать работу подразделения в филиале.

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«Доктор плюс» — сеть медицинских центров, которая работает в Екатеринбурге с 2007 г. Состоит из пяти многопрофильных клиник и травмпункта.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.

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