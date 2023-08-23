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На предприятии «ОДК-сервис» в Гатчине модернизированы 2 производственных участка

Два производственных участка введены в эксплуатацию после реконструкции на авиаремонтном предприятии «ОДК-сервис» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») в Гатчине Ленинградской области. Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием позволило автоматизировать рабочие процессы.

Реконструированные участки задействованы в ремонте наземных и авиационных двигателей большой размерности. Они используются для очистки деталей на начальном этапе ремонта.

«Специалисты установили на участках новое оборудование, выполнили его наладку и ввели в эксплуатацию. Благодаря реконструкции нам удалось автоматизировать процесс, что позволило улучшить условия труда на участках и увеличить пропускную способность», — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор компании «ОДК-сервис» Дмитрий Виноградов.

Реконструкция участков реализована в рамках программы производственно-технического развития предприятия. По плану производственной программы уже в 2023 г. объемы ремонта вырастут более чем на 30%.

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