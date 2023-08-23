GPS-терминалы Galileosky помогают бороться с борщевиком в полях Пермского края

Техника, оснащенная терминалами спутникового мониторинга, за два месяца уже уничтожила борщевик на 5500 гектарах земли в Пермском и Добрянском районах. До середины сентября будет обработано еще около 3000 гектаров. Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

Интегратор систем мониторинга «Транс-контроль-сервис» установил телематическое оборудование пермского разработчика Galileosky на косилки с тракторами для расчистки полей. Спутниковые терминалы отслеживают маршруты техники и площадь обработки, контролируют выработку механизаторов и сохраняют историю работ на интерактивной карте. Запрограммированные терминалы определяют, какой косилкой работает трактор, и рассчитывают площадь кошения. Водитель теперь меняет косилку с помощью установленного переключателя в зависимости от вида кошения: для ровных или неровных участков. Для мест с поросшими деревьями, где нужна ручная работа, раньше нельзя было удаленно отправить сотрудников, а сейчас водители сообщают об этом с помощью кнопки.

В результате проекта простои техники сократились на 30%, а экономия топлива составила 15%. Значительно повысилась эффективность работы мастеров: раньше для координации работ они должны были постоянно находиться рядом с работающей техникой, поэтому на 18 тракторов необходимо было около четырех-пяти мастеров на УАЗах. Сейчас с этой работой справляются два человека.

Как отметил технический директор «Транс-контроль-сервис» Сергей Лебедев, компания первый раз работает с кошением борщевика. «У нас имеется богатый опыт работы с сельхозпредприятиями, и их сотрудники хорошо знают местность, где живут и работают всю жизнь. Специфика этого проекта заключалась в том, что трактористы не знали точно параметры заданий, которые они получали, так как на каждом конкретном поле они оказывались в первый раз в жизни. При этом общее количество участков составило 1126. Поэтому в этом проекте мы создали систему контроля, которая дает полное понимание об эффективности работы техники. Если раньше механизаторы могли заезжать за пределы обрабатываемого участка на чужой, так как не всегда знали расположение полей и их границы, то сейчас терминалы постоянно отслеживают местоположение техники и водители видят геозоны для обработки».

***

Galileosky – российский вендор, разработчик оборудования для цифровизации транспорта в России. У пермской компании более 500 партнеров (системных интеграторов) с компетенциями по внедрению продуктов во всех регионах России.