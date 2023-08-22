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За полгода пассажиры ЦППК оформили в 1,5 раза больше билетов в мобильном приложении

С января по июль 2023 г. через приложение «Расписание и билеты ЦППК» было куплено более 2,6 млн билетов — на 46% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Летом 2023 г. компания также завершила масштабное обновление приложения для Android и iOS. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

На поезда без предоставления места через приложение ЦППК куплено 2,2 млн билетов, а на фирменные экспрессы — еще 400 тыс.

Приложение «Расписание и билеты ЦППК» было запущено в 2018 г., и сегодня ежедневное количество пользователей приближается к 200 тыс. С помощью приложения можно проложить маршрут путешествия, узнать время до ближайшего поезда и время в пути, стоимость билетов, изменения в расписании и графике движения.

Летом 2023 г. ЦППК провела масштабное обновление программы, после которого пользователи смогли оформлять справки об опоздании, а все инструкции по активации билетов приведены к единому стилю. Интерфейс стал более интуитивным, а значит — пассажирам теперь проще взаимодействовать с цифровой экосистемой компании. Обновленное приложение доступно как для Android, так и для iOS.

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АО «Центральная ППК» — российская пригородная пассажирская компания. В 2022 г. электропоезда компании перевезли более 541 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».

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