«ЦМД-софт» сопровождает ERP-систему агротехнической компании АПХ РУС

Сопровождение системы SAP Business One российского филиала нидерландской группы APH Group ИТ-компания ЦМД-софт начала в 2021 г. в рамках проекта российской локализации. Первоначальное внедрение ERP-системы в АПХ РУС было произведено силами глобальных IT-партнеров группы APH Group: AGION и AIDEN. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт».

«В 2021 г. ИТ-партнер ЦМД-софт выполнил для нас проект российской локализации системы SAP Business One, являющейся корпоративным стандартом для всей APH Group. С этого времени команда ЦМД-софт осуществляет поддержку нашей ERP-системы, предоставляя стабильный качественный сервис и свои аддоны - модули функционального улучшения для SAP Business One», - сказал генеральный директор ООО «АПХ РУС» Буле Терпстра.

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APH Group – компания по экспорту сельскохозяйственных машин и установок ведущих брендов (Baselier, Dewulf, Miedema, Omnivent, Manter) для профессионалов по выращиванию картофеля и овощей в открытом грунте. Головной офис находится в Нидерландах. Группа APH представлена в России, Восточной Европе, Китае, Турции и Латинской Америке.

ИТ-компания «ЦМД-софт» разрабатывает, внедряет и сопровождает бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ECM, СЭД, ERP-систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки. C 1995 г. ЦМД-софт оказывает методическую и технологическую поддержку проектов создания эффективных информационных систем для повышения качества клиентского обслуживания и оптимизации внутренних затрат.