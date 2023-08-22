CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«ЦМД-софт» сопровождает ERP-систему агротехнической компании АПХ РУС

Сопровождение системы SAP Business One российского филиала нидерландской группы APH Group ИТ-компания ЦМД-софт начала в 2021 г. в рамках проекта российской локализации. Первоначальное внедрение ERP-системы в АПХ РУС было произведено силами глобальных IT-партнеров группы APH Group: AGION и AIDEN. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт».

«В 2021 г. ИТ-партнер ЦМД-софт выполнил для нас проект российской локализации системы SAP Business One, являющейся корпоративным стандартом для всей APH Group. С этого времени команда ЦМД-софт осуществляет поддержку нашей ERP-системы, предоставляя стабильный качественный сервис и свои аддоны - модули функционального улучшения для SAP Business One», - сказал генеральный директор ООО «АПХ РУС» Буле Терпстра.

***

APH Group – компания по экспорту сельскохозяйственных машин и установок ведущих брендов (Baselier, Dewulf, Miedema, Omnivent, Manter) для профессионалов по выращиванию картофеля и овощей в открытом грунте. Головной офис находится в Нидерландах. Группа APH представлена в России, Восточной Европе, Китае, Турции и Латинской Америке.

ИТ-компания «ЦМД-софт» разрабатывает, внедряет и сопровождает бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ECM, СЭД, ERP-систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки. C 1995 г. ЦМД-софт оказывает методическую и технологическую поддержку проектов создания эффективных информационных систем для повышения качества клиентского обслуживания и оптимизации внутренних затрат.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть

У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

BMW отключила россиян от своего ПО

CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море
Показать еще