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Разработка «Росэлектроники» позволит сделать «умными» инфраструктурные объекты

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» проводит опытную эксплуатацию программно-аппаратного комплекса «Пелена» на железнодорожной станции в Московской области. Решение позволяет создать автоматическую интеллектуальную систему управления оборудованием и инженерными системами инфраструктурных объектов. Серийное производство и начало поставок комплекса запланировано на 2024 г.

Комплекс «Пелена», разработанный специалистами Калужского электромеханического завода (входит в «Росэлектронику»), представляет собой решение для построения «умной» системы инфраструктурного администрирования, которая управляется при помощи облачной платформы. Разработка позволяет регулировать освещение, а также осуществлять мониторинг различных инженерных систем в режиме реального времени.

Ключевой особенностью «Пелены» является возможность создания собственной локальной самоорганизующейся сети передачи данных телеметрии и управления между контроллерами. Таким образом, комплекс может функционировать как независимо, так и применяться в качестве промежуточного слоя сбора, обработки и передачи данных в системы уровня «Безопасный город».

«Опытная эксплуатация ПАК «Пелена» в Московской области находится в стадии завершения. Сейчас мы вместе с заказчиком анализируем результаты работы решения на одной из железнодорожных станций, где был реализован функционал управления подсистемой наружного освещения. При этом комплекс позволяет расширять перечень возможностей облачной платформы на всем жизненном цикле. Серийное производство и начало поставок планируется в 2024 г.», – сказал генеральный директор Калужского электромеханического завода Евгений Золотницкий.

Разработка программно-аппаратного комплекса «Пелена» реализуется при финансовой поддержке Минпромторга России.

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