idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0

idaproject – prop-tech разработчик, представила рынку вторую версию уникального продукта idalite. idalite 2.0 – цифровая система для девелоперов с возможностями кастомизации, в ней реализованы практики ida.project, до недавнего времени доступные только в решениях «на заказ». Функционал idalite более чем на 90% соответствует дорогостоящим индивидуальным решениям для крупных девелоперов, при этом время создание сайта с помощью программы составляет несколько дней, а не месяцев, а стоимость интеграции почти в 100 раз ниже. Об этом CNews сообщили представители idaproject.

«Наша команда стремится сделать продукт максимально понятным и удобным для пользователей. Мы постоянно собираем обратную связь от застройщиков и дорабатываем функционал. Нашей основной целью является – создать Tilda для застройщиков с простым и понятным интерфейсом, необходимым девелоперу для продаж недвижимости», – сказал Дмитрий Ответчиков, сооснователь idaproject.

idalite 2.0 – это индивидуализированный конструктор сайтов продаж для девелоперов с возможностями глубокой интеграции собственных баз данных, популярных CRM, метрик, выгрузки видов на любые площадки, а также подключения любых внешних скриптов.

В ida.lite 2.0 появилась возможность размещения различных акций с таймерами, дополнительных планировок в карточки квартир, реализован автоматический алгоритм добавления похожих предложений в карточку лота. По интерфейсу добавлены возможности работы с блоками и логотипами, включая дифференциацию размеров под десктопную/мобильную версии. Теперь также доступен предпросмотр мобильной версии сайта в конструкторе и можно использовать в блоках собственные иконки. Настройку ширины контента теперь можно осуществить в один клик, также усовершенствована работа со шрифтами. Новые фичи позволяют повысить эффективность сайта застройщика, как важного инструмента продаж.

ida.lite 2.0 доступна по подписке, предоставляется бесплатный 30-дневный тестовый период использования.

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idaproject разрабатывает цифровые решения для компаний в сфере недвижимости. Среди клиентов idaproject группа «Самолет», ГК «A101», Level Group, «Брусника», «Гранель», GloraX, MR Group, «Интеко», «Аквилон», «Крост», «Главстрой», «Неометрия».