«Гринатом простые решения» и компания «Индустрия Ф» совместно займутся промышленной роботизацией

АО «Гринатом простые решения» и ООО «Индустрия Ф» подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения промышленной роботизации. Договор предусматривает расширение взаимодействия в области автоматизации импортозамещения программного обеспечения и импортозамещение промышленной роботизации. Об этом CNews сообщили представители «Гринатом простые решения».

«Мы научились создавать роботов с абсолютно любым функционалом и возможностями, соединив опыт «Росатома» в написании программного обеспечения с компетенциями «Индустрии Ф» по разработке промышленных роботов. Для нас партнерство – стратегически важный шаг по созданию в России передовой индустрии робототехники», – сказал директор по цифровизации АО «Гринатом простые решения» Александр Кондаков.

В планах компаний обновление программного обеспечения роботов, в том числе от иностранных производителей, обеспечение и модернизация функциональных систем роботов под необходимые задачи заказчика.

В рамках соглашения «Гринатом простые решения» и «Индустрия Ф» будут проектировать, реализовывать, поставлять и настраивать роботов для внешних заказчиков рынка, включая работы с нетиповыми роботизированными комплексами, а также обеспечивать необходимое техническое обслуживание.

Эксперты объединят свои усилия для подготовки и обучения сотрудников работе с обновленными парками роботов.

«Данное соглашение является показателем того, что эта тема одна из перспективных на сегодняшний день. Развитие программной роботизации помогает создавать необходимые решения для клиентов. Мы уверены, что благодаря объединению опыта «Гринатом простые решения» и реализованных практик «Индустрия Ф» все бизнес-процессы будут реализованы в нужной траектории», – сказал генеральный директор ООО «Индустрия Ф» Николай Григорьев.

Правительство России и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего ПО для различных применений.

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АО «Гринатом простые решения» входит в контур ГК «Росатом». Создано для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, повышения эффективности процессов, а также по импортозамещению рабочих мест и ИТ-инфраструктуры.

ООО «Индустрия Ф» специализируется на реализации проектов по автоматизации. Организация применяет концепт Industry 4.0 на практике.