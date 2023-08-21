В Москве пополнилась официальная библиотека наборов данных для сферы здравоохранения на 50% за год

За год первую в стране официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в сфере медицины расширили в полтора раза. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

«Столица всеми возможными способами поддерживает развитие искусственного интеллекта в здравоохранении. Об этом в том числе говорят темпы внедрения нейросетей в этой сфере и создания уникальных ИТ-продуктов для медицины. Так, официальная библиотека наборов данных для оценки и обучения искусственного интеллекта за год увеличилась на 50%: сегодня она насчитывает более 300 датасетов. Они помогают разработчикам в тестировании и дообучении собственных интеллектуальных решений для анализа лучевых исследований в рамках московского эксперимента по внедрению компьютерного зрения в медицину», — отметил Илья Тыров.

Назначение у опубликованных датасетов разное: для проведения технического или диагностического селф-теста нейросети, научного исследования, калибровочного или функционального тестирования сервиса искусственного интеллекта в рамках московского эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину. Наборы готовятся специалистами Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Библиотека появилась в 2022 г. и пополняется ежемесячно.

«На сегодняшний день по более чем 20 направлениям разработчики вышли на потоковую обработку исследований, по остальным проводится тестирование и доработка моделей. При этом важно, что она ведется на основе потока реальных обезличенных исследований пациентов и врачи постоянно предоставляют обратную связь по работе алгоритмов. Также созданы равные условия для всех участников: постоянно обновляется каталог решений на базе искусственного интеллекта и матрица технологической и клинической зрелости сервисов», — сказал директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Центр диагностики и телемедицины приглашает разработчиков присоединиться к эксперименту. Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте учреждения.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основа этого процесса — единая цифровая платформа. В том числе благодаря ей комплекс социального развития Москвы совместно с городским Департаментом информационных технологий начал эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину на базе Центра диагностики и телемедицины. Он стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в лучевой диагностике, а также для поддержки отечественных разработчиков.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы – научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.