CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Цифровой тренажер компании КРУГ обучает персонал котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ

С целью повышения эффективности управления оборудованием ТЭЦ и снижения аварийной опасности руководством Башкирской генерирующей компании принята программа подготовки оперативного персонала с помощью цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители компании КРУГ.

Новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки персонала котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ создан с использованием компьютерного тренажерного комплекса ТРОПА (КТК ТРОПА). В концепцию тренажера заложен цифровой двойник основного и вспомогательного электротехнического и тепломеханического оборудования котлотурбинного цеха (КТЦ).

Цифровой тренажер разработан с учетом особенностей действующих АСУ ТП паровых турбин ТП-60-90 и паровых котлоагрегатов ГМ-151 с повторением динамических мнемосхем и алгоритмов управления, автоматического регулирования, а также технологических защит и блокировок, реализованных на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000 (ПТК КРУГ-2000).

Внедрение компьютерного тренажера в качестве цифрового двойника АСУ ТП технологического оборудования Салаватской ТЭЦ позволяет получить персоналу навыки надежной и эффективной эксплуатации оборудования, не подвергая опасности персонал и оборудование котлотурбинного цеха в процессе обучения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

Искусственный интеллект занимает «левацкие» позиции и страдает излишней политкорректностью

Один из главных аэропортов России отказывается от SAP в пользу «1С»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Показать еще

Наука

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море
Показать еще