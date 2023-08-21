Цифровой тренажер компании КРУГ обучает персонал котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ

С целью повышения эффективности управления оборудованием ТЭЦ и снижения аварийной опасности руководством Башкирской генерирующей компании принята программа подготовки оперативного персонала с помощью цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители компании КРУГ.

Новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки персонала котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ создан с использованием компьютерного тренажерного комплекса ТРОПА (КТК ТРОПА). В концепцию тренажера заложен цифровой двойник основного и вспомогательного электротехнического и тепломеханического оборудования котлотурбинного цеха (КТЦ).

Цифровой тренажер разработан с учетом особенностей действующих АСУ ТП паровых турбин ТП-60-90 и паровых котлоагрегатов ГМ-151 с повторением динамических мнемосхем и алгоритмов управления, автоматического регулирования, а также технологических защит и блокировок, реализованных на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000 (ПТК КРУГ-2000).

Внедрение компьютерного тренажера в качестве цифрового двойника АСУ ТП технологического оборудования Салаватской ТЭЦ позволяет получить персоналу навыки надежной и эффективной эксплуатации оборудования, не подвергая опасности персонал и оборудование котлотурбинного цеха в процессе обучения.