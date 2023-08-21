CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Бизнесавтоматика» выпустила новую версию системы Visary BI

«Бизнесавтоматика» выпустила обновление системы бизнес-аналитики Visary BI с расширенным рядом функциональных возможностей для анализа и визуализации данных.

В новой версии была реализована функция генерации сложных отчетов в фоновом режиме, которая позволяет системе запускать новые сеансы построения отчетов в процессе выполнения фонового задания. Также появилась возможность просматривать отчеты в процессе их формирования, что значительно сокращает время доступа к результатам.

Реализована поддержка респонсивного расположения диаграмм на аналитической панели: система предлагает оптимальное размещение виджетов на дашбордах. Добавлена возможность создания многоуровневых гистограмм в рамках одного виджета конструктора дашбордов, что расширяет возможности анализа данных.

Пользователям стал доступен графический инструмент для оперативного создания новых источников данных и настройки связей между объектами источника для кастомизированных SQL-запросов. Конструктор включает элементы перетаскивания и выбора объектов, настройку связей, а также цветовое кодирование и подсветку ошибок. Система также поддерживает экспорт отрендеренных отчетных форм в различные форматы: HTML, CSV, XML, PDF, MS Excel, MS Access, DBF, ODBC, Текст и др.

Также в новой версии был проведен рефакторинг дизайна и инструментария конструктора дашбордов и отчетов с учетом новых компонентов, паттернов и наборов инструментов, что обеспечивает более удобное использование системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть

У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

BMW отключила россиян от своего ПО

CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море
Показать еще