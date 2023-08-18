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В СЭД PayDox появился конструктор договоров

Конструктор договоров и других корпоративных документов появился в облачной версии PayDox Cloud, реализованной на свободном ПО (Node.js / PostgreSQL / PWA, Progressive Web App / IndexedDB). Об этом CNews сообщили представители PayDox.

Конструктор документов позволяет создавать тексты договоров и других корпоративных документов, используя справочник правильных шаблонов корпоративных документов и правильных контекстов / параграфов корпоративных документов, согласованных с юристами и полномочными сотрудниками. Конструктор документов существенно облегчает сотрудникам организации подготовку новых документов (договоров, приказов и пр.), помогая формировать правильные тексты документов, контексты которых уже были ранее согласованы для использования. Стандартные для предприятия пункты договоров (условия поставки и оплаты, банковские реквизиты, Ф.И.О. и должности правомочных лиц и пр.), приказов, других документов сохраняются в справочнике правильных контекстов и используются при подготовке новых документов.

Конструктор документов включает в себя функции: ведение локальной базы данных готовых документов; ведение локального справочника шаблонов документов; ведение локального справочника правильных контекстов документов; использование облачного справочника шаблонов документов; использование облачного справочника правильных контекстов документов; поиск по справочникам при подготовке документов и вставка в новый документ правильных контекстов; тегирование контекстов для быстрого поиска при подготовке документов; формирование новых шаблонов на основе документов и новых документов на основе шаблонов; вставка в шаблоны документов настраиваемых параметров, позволяющих пользователям в диалоге заполнять в документах необходимые данные (наименования контрагентов, Ф.И.О. и должности правомочных лиц и пр.); вывод подготовленных документов в файлы формата MS Word, PDF и TXT.

Подготовленные пользователями шаблоны и документы хранятся и используются только на локальных компьютерах пользователей. Облачные справочники шаблонов документов и контекстов могут сохраняться локально и использоваться для формирования пользовательских вариантов шаблонов и контекстов.

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