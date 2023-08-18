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Половина россиян хотели бы уйти в ИТ

Hi-Tech Mail.ru (проект VK) узнал у своих читателей, готовы ли они сменить сферу деятельности и стать ИТ-специалистами. Половина респондентов (47%) хотят построить карьеру в сфере ИТ. Об этом CNews сообщили представители VK.

При этом 33% читателей проекта не хотят и не планируют становиться специалистами в сфере информационных технологий. Остальные (21%) уже в ИТ.

41% опрошенных сфера ИТ привлекает в первую очередь достойной оплатой труда и другими бонусами. Еще 34% отметили востребованность и стабильность на рынке труда специалистов этого профиля. 9% считают самыми важными преимуществами социальный статус и самореализацию.

Также Hi-Tech Mail.ru выяснил, что останавливает респондентов от смены работы и начала карьеры ИТ-специалиста. Большая часть опрошенных боится сложного и длительного обучения (28%). Многим мешает возраст (17%), а 16% довольны текущей профессией и не планируют ее менять.

Среди тех россиян, кто планирует начать карьеру в ИТ, всего 3% выбирают обучение в государственном учреждении (университете или колледже). Пройти онлайн-курсы готовы 23% опрошенных. Самостоятельную подготовку выбирают 11%.

В ближайшие годы планируют перейти в ИТ 22% опрошенных, в течение года – 11%.

При этом среди россиян, которые планируют перейти в сферу ИТ, самыми востребованными остаются более классические направления: аналитика данных (22%), кибербезопасность (13%) и нейросети (12%).

Опрос проходил на сайте Hi-Tech Mail.ru с 7 по 14 августа 2023 г. В нем приняли участие 10 тыс. читателей проекта.

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