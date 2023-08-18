Платежи по QR-кодам заменили россиянам Apple Pay

После приостановки работы платежных сервисов Apple Pay и Google Pay в России, а также ухода международных платежных систем Visa и MasterCard россияне стали значительно чаще совершать расчеты по QR-кодам. Только за июль 2023 г. клиенты 8 из 13 системно значимых банков России совершили свыше 40 млн платежей через QR-коды. По итогам 2023 г. количество таких трансакций, совершенных клиентами упомянутых банков, превысит 0,5 млрд. Об этом CNews сообщили представители компании Smart Engines, разработавшей технологию для распознавания QR-кодов.

Клиенты Smart Engines из числа крупнейших банков подтверждают большой потенциал платежей по QR-кодам и надежность российской технологии на базе искусственного интеллекта. По данным одного из банков-клиентов Smart Engines, во II квартале 2023 г. число распознаваний QR-кодов увеличилось на 47% по сравнению с I квартале 2023 г. Если сравнить результаты II квартала 2023 г. и II квартала 2022 г., то число мобильных распознаваний QR-кодов возросло на 133%.

«QR-коды сейчас становятся одним из самых популярных способов оплаты товаров и услуг. 24% покупателей минимум раз в месяц оплачивают покупки по QR-коду, и мы ожидаем, что это число продолжит увеличиваться и дальше», – отметили представители «Тинькофф».

Благодаря платежам по QR-кодам, проекту Mir Pay, платежным инструментам отдельных банков в России удалось достигнуть полного замещения Visa и Mastercard в банкинге, убежден генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. «Кроме того, наш сканер QR-кодов заменил Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, которые прекратили работу в России. Это смелый шаг вперед, который подтверждает развитие национальной финансовой инфраструктуры и укрепление ее автономности. Платежи по QR-кодам обеспечивают удобство, надежность и безопасность, что стало критическим фактором для пользователей и бизнеса», – отметил он.

Сейчас набирают популярность платежи по QR-кодам и в интернет-банках. Они развиваются банками в формате прогрессивных веб-приложений на смартфоне (PWA, Progressive Web Application). PWA работают прямо в браузере и дают возможность получать широкий набор банковских услуг независимо от ограничений в App Store и Google Play. PWA позиционируются как альтернатива мобильным приложениям банков. Развитие PWA стимулируют в том числе ограничения, введенные в отношении российских банков компаниями Apple и Google. Мобильные приложения целого ряда российских банков были удалены из официальных магазинов приложений Google Play и App Store. По данным банка-клиента Smart Engines, количество оплат по QR-кодам в онлайн-банке во II квртале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2023 г. возросло на 195%.

***

Компания Smart Engines основана в 2016 г. учеными с 25-летним опытом работы в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. В линейку программных продуктов Smart Engines входят системы Smart ID Engine (распознавание паспорта и других удостоверяющих документов), Smart Code Engine (распознавание банковских карт, номера банковской карты, номера телефона продавца, QR-кодов и других баркодов), Smart Document Engine (распознавание корпоративных документов и форм). Smart Engines также разработала программный продукт для создания томографических реконструкций Smart Tomo Engine. Все программы Smart Engines являются полностью отечественными разработками и внесены в реестр российских программ. Выручка компании от продажи решений и услуг в 2022 г. составила 382,9 млн руб., в 2021 г. – 280 млн руб. За 2022 г. выручка Smart Engines увеличилась на 37%. Прибыль от продажи решений и услуг компании составила в 2022 г. 172 млн руб., в 2021 г. – 107 млн руб. Таким образом, рост прибыли составил 60%.