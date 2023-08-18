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«Деснол софт» автоматизирует ТОиР на Череповецком фанерно-мебельном комбинате

На Череповецком фанерно-мебельном комбинате стартовал проект по цифровой трансформации ТОиР. Реализуют проект специалисты ИТ-компании «Деснол софт», российского центра компетенций по автоматизации процессов управления активами.

Проект рассчитан на год и предусматривает несколько последовательных стадий. Вначале планируется провести реструктуризацию технической службы комбината и внедрить КPI. Далее — установить и настроить систему «1С:ТОИР», разработчиком которой является «Деснол софт». И, наконец, выполнить структурирование информационных систем в подразделениях предприятия.

Цифровая трансформация даст возможность оптимизировать ремонтную службу, что означает правильное планирование и расстановку персонала, повышение оснащенности рабочих мест и производительности. Кроме того, будет усовершенствована система управления запасами запчастей, что сократит время на обеспечение ремонтов, снизит внеплановые простои и оптимизирует затраты на обслуживание и ремонт активов.

От эффективной организации ремонтов и диагностики зависит надежность работы оборудования, а значит, объемы производства и финансовые результаты компании.

«Работа над новым проектом по цифровой трансформации бизнес-процессов, — сказал генеральный директор Череповецкого фанерно-мебельного комбината Илья Коротков, — позволит АО ЧФМК выйти на новый этап развития, увеличить производительность и оставаться конкурентоспособным на рынке».

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