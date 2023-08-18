«1С:апрель софт» завершил проект по внедрению системы «1С:ERP» на производственном предприятии в Нижегородской области

ООО «Глионни», работающая под одноименным брендом «Glionni» – российский производитель изделий из полиэтилена. Компания ведет деятельность более 12 лет, имеет шесть обособленных подразделений в Центральном, Северо-Западном, Приволжском федеральном округе.

В декабре 2022 г. было решено перейти на новую систему учета, которая объединила бы в себе все бизнес-процессы предприятия. Для управления бизнесом на предприятии использовалось несколько учетных систем на базе «1С», учет был разрозненным. Новый виток развития информационного пространства в компании начали с внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2.5» — для управления нормативно-справочной информацией, объединения бухгалтерского, налогового и складского учета в одной системе. Это было важно как для поддержания текущего состояния, так и для дальнейшего развития. Своим расширенным функционалом «1С:ERP Управление предприятием 2.5» по сравнению с предыдущим уровнем конкурирует с мировыми аналогами систем ERP-класса. Об этом CNews сообщили представители «1С:апрель софт».

Причиной перехода на новую систему послужила необходимость получения оперативной управленческой информации для принятия менеджментом предприятия эффективных и своевременных решений. Появляется возможность: планировать деятельность и прогнозировать развитие, налаживать связи и анализировать результаты сотрудничества с контрагентами; быстро получать доступ к отчетам; контролировать работу подразделений; управлять активами и ресурсами; сократить расходы и минимизировать убытки; увеличить доходы; улучшить качество обслуживания клиентов, повысить точность и оперативность получения информации.

Основные цели автоматизации:

С точки зрения бизнеса: привести бизнес-процессы к современным требованиям; увеличить скорость реагирования на изменения внешней среды (особенно важно при работе на рынке ЕС).

С точки зрения функционала: автоматизировать весь управленческий и регламентированный учет; реализовать блок производственного диспетчирования; формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность автоматически из системы.

После анализа предлагаемых программных продуктов выбор остановили на ПП «1С:ERP Управление предприятием 2.5», который соответствует всем этим требованиям.

В качестве компании-партнера была выбрана компания «1С:апрель софт» Внедрение происходило с применением технологии быстрого результата с поддержкой «1С:апрель софт».

Для достижения поставленных целей было выполнено: консультация по выбору системы автоматизации; установка выбранной системы; консультирование по текущим вопросам; оформлен договор на техническое сопровождение системы; адаптация программного продукта под нужды компании.

На текущий момент в эксплуатацию введены блоки: Бухгалтерский учет; Налоговый учет; Расчет зарплаты; Кадровый учет; Управление денежными средствами; Управление взаиморасчетами; Управление отношениями с покупателями и поставщиками; Управление основными средствами; Управление продажами, планирование продаж; Управление закупками и запасами, планирование закупок; Расчет себестоимости продукции; Управление производством; Управленческий учет.

Система была запущена в эксплуатацию с марта 2023 г. Автоматизировано 40 рабочих мест.

В результате внедрения на предприятии значительно увеличилось качество как управленческого, так и регламентированного учетов. Учет взаиморасчетов с покупателями ведется фактически в режиме реального времени, что позволяет оперативно контролировать состояние дебиторской задолженности и сокращать период ее оборачиваемости за счет своевременного обнаружения просроченной задолженности и соответствующей работы с покупателями.