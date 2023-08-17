Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM»

Обновлена система управления нормативно-справочной информацией «Гармония MDM». Разработчик отказался от иностранных компонентов системы в пользу отечественных open source технологий, а также провел ряд функциональных доработок продукта. Новая версия системы поможет компаниям любого масштаба применять в работе импортонезависимое решение для комплексного управления потоками данных. Об этом CNews сообщили представители «Гармонии MDM».

Система «Гармония MDM» предназначена для управления корпоративной нормативно-справочной информацией. Она предоставляет бизнесу инструменты консолидации мастер-данных из различных источников в едином хранилище, а также обеспечивает централизованное управление НСИ.

Система поддерживает интеграцию со смежными информационными системами компании и внешними базами, такими, как ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД, ЕФРСБ. При этом платформа разработана по модели low-code, и работать с ней может даже сотрудник, не имеющий продвинутых навыков программирования.

«Гармония MDM» построена на базе open source технологий, и в 2022 г. разработчик полностью перешел на отечественные продукты и стеки. Так, в ее основе лежит открытая СУБД PostgreSQL и ее вендорские версии. Развертывается приложение в контейнерах Kubernetes — благодаря микросервисной архитектуре ее можно быстро масштабировать.

Доработки «Гармонии MDM» также затронули функциональность и юзабилити платформы. Так, был модернизирован механизм автослияния — процесс автоматизированного сопоставления данных, поступающих из внешних источников, с существующими данными системы. Специальный алгоритм сравнивает записи согласно преднастроенным правилам поиска, находит дубликаты и обеспечивает их слияние с «золотой» записью, обогащая ее данными. Если это необходимо, система обогащает уже имеющуюся «золотую» запись дополнительными сведениями. С помощью этого механизма «Гармония MDM» может самостоятельно обработать свыше 80% из всего объема дублирующихся записей без привлечения ручного труда оператора.

Еще одна доработка — новый иерархический справочник-классификатор, который распределяет классы объектов (например, канцелярские товары или инструменты) и номенклатуры товаров по иерархии в зависимости от присвоенных им характеристик. В этом справочнике предусмотрена возможность расширенного поиска. Это позволяет отбирать и просматривать нужные категории объектов и редактировать их описания, а при необходимости — создавать новые характеристики, редактировать и перемещать определенные узлы на другие ступени иерархии.

Помимо этого, разработчик провел оптимизацию всех сервисов системы в соответствии с актуальными требованиями заказчиков к процессам сбора данных, обработки заявок на добавление и редактирование записей, проверки бизнес-правил, дедупликации. Особое внимание было уделено повышению удобства работы операторов с заявками: возможности быстро найти проблемные заявки, выяснить и устранить причину проблемы, внести соответствующие корректировки в систему.

«Мы видим, что за последний год многие представители крупного и среднего бизнеса в России начали заменять MDM-решения зарубежных вендоров на отечественные продукты. Особенно актуальным это стало для российских подразделений глобальных компаний, которые проходят процедуру локализации и отделяются от материнской структуры. Кроме того, сегодня бизнес находится в стадии активного импортозамещения других программных продуктов — CRM, BI, ERP и так далее. Это большие и сложные системы, которые нужно интегрировать в существующую ИТ-инфраструктуру и провести миграцию информационных ресурсов. Если при этом компания уже использует проверенное MDM-решение, она сможет осуществить переход на отечественное ПО более легко и в разумные сроки. Ведь качественные мастер-данные являются фундаментом для автоматизации всех бизнес-процессов компании», — сказал Евгений Обелов, технический директор «Гармонии MDM».

Разработчик «Гармонии MDM» продолжает развитие продукта. В «дорожную карту» вендора включены расширение функциональности иерархического справочника-классификатора, оптимизация процессов работы с заявками, параллельного согласования и разграничения прав доступа к справочникам. В системе также появятся механизм разъединения записей и отчеты по качеству данных. Помимо этого, будет реализован интерфейс для упрощения миграции моделей данных.

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«Гармония MDM» – российское решение для управления мастер-данными с более чем 10-летней историей внедрений. Система разработана на базе open source технологий и включена в реестр отечественного ПО.