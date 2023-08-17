В России создано приложение для мониторинга касс в магазинах

Предприниматели из Удмуртии запустили приложение ScanKass для онлайн-проверки кассовых аппаратов и программ в торговых точках на наличие сбоев и ошибок в работе. Как отмечают создатели проекта, его цель – помочь торговым сетям и несетевым магазинам минимизировать убытки от вынужденного простоя неисправных касс. Об этом CNews сообщили представители ScanKass.

ScanKass устанавливается на используемый магазином ПК, к которому подключено кассовое оборудование, и отслеживает ошибки в фоновом режиме. Это могут быть ошибки фискального накопителя, продажи алкогольной продукции, операции отмены чека и т.д., вплоть до сбоя часов на кассе. Данные поступают на сервер и обрабатываются по определенным правилам.

«Бывают ошибки критические, на которые системный администратор магазина должен сразу же отреагировать, а бывают и такие, о которых ему просто нужно знать, чтобы устранить позже. Приложение укажет на это. Поэтому не может возникнуть ситуаций, когда касса встала или вот-вот встанет из-за сбоя в программе. Мы заранее знаем о сбое и автоматически информируем клиента. Любой простой кассы – это прямые убытки для торговой точки, причем часто достаточно серьезные», – сказал сооснователь и руководитель SkanKass Евгений Телицын.

Кроме того, приложение формирует статистику ошибок за любой период с рекомендациями по их устранению, а также наглядную структуру кассовых аппаратов во всех торговых точках с фиксацией серийных номеров и сроков действия регистрации, фискального накопителя, оператора фискальных данных, передающего их в ФНС, электронных цифровых подписей и пр.

«Постоянная диагностика помогает продлить срок службы оборудования и заранее избежать рисков серьезных технических поломок, из-за которых касса может долго не функционировать или потребовать замены. На основе собираемой программой статистики ошибок можно вычислить техническую проблему и заблаговременно запланировать ремонт», – отметил Евгений Телицын.

По словам сооснователя и директора по развитию ScanKass Сергея Ситникова, приложение может осуществлять мониторинг работы кассовых аппаратов любых производителей, использующих программную среду «1C» и Frontol. Прямых конкурентов у проекта на сегодняшний день нет. Производители кассовых аппаратов только устанавливают на них ПО и обновляют его, но мониторинг работы не осуществляют. Также есть программы, которые отслеживают работу исключительно касс, тогда как ScanKass позволяет мониторить весь комплекс используемого кассиром оборудования.

«В Удмуртии мы еще в 2015 г. учредили компанию, которая помогала магазинам перейти на работу в системе автоматизации учета алкогольной продукции ЕГАИС. Мы консультировали клиентов по работе с программой, а позже запустили службу технической поддержки (которая сегодня помимо Удмуртии работает в Тюменской области, Пермском крае и Республике Татарстан), а также сервисный центр по ремонту кассового оборудования. Однако ПО, на котором базируется ЕАГИС, часто давало сбои. Чтобы получать о них все необходимые данные и быстро устранять мы создали специальную программу мониторинга. Далее мы подумали, что из этого можно сделать отдельный продукт с более широким функционалом и предложить его рынку», – добавил Евгений Телицын.

На сегодняшний день ScanKass продолжает развиваться – расширяется количество параметров для мониторинга. В перспективе появится личный кабинет пользователя, в котором он сам сможет просматривать статистику ошибок и добавлять новые торговые точки, в которых нужно отслеживать работу кассовых аппаратов и другие улучшения.