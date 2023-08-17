«Норникель» ускорил разработку ИТ-решений для металлургии с помощью сервисов Yandex Cloud

«Норникель» перевел разработку продуктов для горно-геологического моделирования и планирования на инфраструктуру, сервисы для разработки и сервисы платформы данных Yandex Cloud. Подготовка облачной инфраструктуры прошла в кратчайшие сроки. Ранее компания использовала для этих задач собственные серверы. Часть процессов, связанных с созданием технологий машинного обучения, удалось ускорить почти на 18%. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

«Норникель» стал использовать продукты Yandex Cloud не только для внутренних задач, но и для разработки продуктов индустриального центра компетенций (ИЦК) «Металлургия». В частности, компания реализует три проекта: «Горно-геологическая информационная система», «АСУ Горное планирование» и «Диспетчеризация подземных горных работ».

По оценке компании, перевод разработки на облачные сервисы позволил ускорить ряд процессов. Например, выделение собственных мощностей и настройка серверов под проект ранее могли занимать до 10 дней, в то время как в облаке это можно сделать за один день. На создание модели машинного обучения, разработку ПО и тестирование в собственной инфраструктуре могло уходить около месяца. Организация того же процесса в облаке позволила сократить эти сроки в среднем до 15-16 дней в зависимости от сложности задачи.

Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям «Норникеля»: «Как и другие участники индустрии, мы только начинаем применять облака для отдельных проектов. Это связано с тем, что металлургические предприятия предъявляют высокие требования к информационной безопасности. До начала сотрудничества с Yandex Cloud мы провели ряд проверок и убедились в надежности, стабильной работе и безопасности сервисов. Сейчас даже на примере небольших проектов мы видим, как ускоряется разработка продуктов. Нашим DevOps-инженерам легко дался переход и управление сервисами в облачной среде. Со многими задачами они справляются самостоятельно, без привлечения провайдера».

Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud: «На глобальном рынке цифровое развитие промышленных гигантов давно и неразрывно связано с использованием облачных технологий. Уверен, что наличие сильных локальных игроков облачного рынка и большой запрос на создание новых цифровых решений со стороны участников индустрии также приведет к формированию между ними крепких технологических альянсов, и, как следствие, ускорению развития и в масштабах нашего рынка. Первые шаги в этом направлении уже сделаны».

«Норникель» постепенно расширяет применение облачных технологий в задачах бизнеса. В частности, компания изучает возможности использования языковых моделей и глубокого анализа больших данных. Кроме того, специалисты планируют внедрить платформу DevSecOps для интеграции тестирования безопасности в разработку ПО.

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ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся производителем палладия и высокосортного никеля, производителем платины и меди. Компания также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и др.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии. В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах.