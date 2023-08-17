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iSpring выпустила обновления для iSpring Learn и iSpring TalkMaster

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила сразу несколько обновлений своих решений. На платформе дистанционного обучения iSpring Learn появилась возможность представлять новых сотрудников, а в диалоговом тренажере iSpring TalkMaster – озвучивание диалогов в момент их создания. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Теперь пользователи платформы iSpring Learn могут знакомить команду с новыми сотрудниками в одноименном разделе учебного портала. Данные для профиля новичок заполняет самостоятельно — достаточно отправить ему анкету «Расскажи о себе». После информацию можно отредактировать и опубликовать готовый профиль в разделе «Новые сотрудники». Это избавляет HR-специалистов от необходимости вручную готовить рассылки с информацией о новых сотрудниках и отправлять их на почту, в социальные сети или мессенджеры. Платформа iSpring Learn сама сообщит пользователям о новичках.

Обновление диалогового тренажера iSpring TalkMaster позволяет озвучивать реплики персонажей в момент создания диалога без экспорта и импорта аудиофайлов.

Пользователи могут преобразовывать текст в речь с помощью функции Text-To-Speech – реплики появятся в редактор автоматически, необходимо выбрать только язык озвучки и голос диктора. Изменить озвученные реплики можно перезаписав аудио. Для более естественного озвучивания iSpring рекомендует использовать разметку речи (SSML).

«Мы регулярно выпускаем обновления для наших продуктов, позволяющие пользователям максимально оптимизировать все процессы, связанные с проведением обучения и внутренними коммуникациями. Новые возможности платформы и диалогового тренажера помогут компаниям сэкономить временные и финансовые ресурсы на создание обучающих диалогов, а также упростить знакомство команд с новичками», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

iSpring Learn – платформа для дистанционного обучения сотрудников, онлайн-тестирования и вебинаров, помогающая автоматизировать обучение в компании.

Редактор диалогов iSpring TalkMaster позволяет создавать диалоги с разветвленными сценариями для разных задач обучения. Созданные диалоговые тренажеры могут применяться для подготовки сотрудников в разных сферах деятельности.

***

iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Уже более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентам из 172 стран решать задачи по онлайн-обучению.

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