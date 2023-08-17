«Инносети» и Monopoly.Online переводят логистов в цифровое страхование

Компания «Инносети» подключила платформу цифровой логистики Monopoly.Online (ГК «Монополия») к собственной платформе сопровождения страхования грузоперевозок «Цунами». Это помогло Monopoly.Online полностью автоматизировать процесс для своих клиентов. По итогам двух месяцев совместной работы объем страхования грузоперевозок на Monopoly.Online с помощью «Цунами» увеличился в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Monopoly.Online.

«Тренд на цифровизацию страхования стимулирует логистические и транспортные компании все активнее переходить в онлайн, — сказал Артем Ефимов, генеральный директор компании «Инносети». — На этапе интеграции «Цунами» и платформы Monopoly.Online настроили платформу так, чтобы всем участникам процесса страхования грузоперевозок было максимально удобно и выгодно взаимодействовать. Благодаря этому время оформления страхового полиса сократилось до нескольких минут. Процесс сопровождения страхования грузов полностью автоматизирован».

Страховым партнером в «Цунами» для Monopoly.Online стала ПАО «Группа ренессанс страхование». В процессе подключения «Инносети» настроили бесшовный процесс для ПАО «Группа ренессанс страхование», что позволило страховой компании выйти на новый уровень автоматизации без каких-либо сложностей.

«За последний год количество онлайн-заявок на платформе Monopoly.Online увеличилось на 137%. А доля пользователей финтех-инструментами уже достигла 43% и продолжает расти. Эти цифры говорят о большом потенциале для страховых решений. Функционал сопровождения страхования от «Цунами» логично дополнил портфель наших финтех-сервисов, которые улучшают клиентский опыт и становятся драйверами развития всей отрасли грузоперевозок. Ускорить оплату, получить средства на развитие бизнеса, а теперь и минимизировать риски — все это перевозчик может сделать в несколько кликов в контуре Monopoly.Online», — сказала Наталья Будылдина, руководитель финтех-направления платформы Monopoly.Online.

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«Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, в том числе блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. «Инносети» — создатель блокчейн-платформы сопровождения страхования в сфере логистики «Цунами», в которой обрабатывается более 130 транзакций в секунду. «Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании сервисом по сопровождению страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел. Головной офис компании находится в Калининграде. На июль 2023 г. штат компании насчитывает более 100 человек.

Платформа цифровой логистики Monopoly.Online (ГК «Монополия») объединяет сервисы, необходимые для организации грузоперевозок, — от поиска груза или перевозчика до экономии расходов в рейсе на топливе и придорожных услугах. Сегодня на платформе зарегистрировано более 2000 грузовладельцев и более 50 тыс. транспортных средств. Компания развивает проект «Монополия.бизнес», в котором водитель становится предпринимателем и владельцем собственного грузового автомобиля без первоначального капитала.