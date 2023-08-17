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Цифровизация Бизнес-приложения
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IBS разработала мобильный обходчик для ОС «Аврора»

Центр разработки IBS создал приложение «Мобильный обходчик» для устройств на ОС «Аврора». На данный момент ПО является MVP-версией, которая в короткий срок может быть доработана под функциональные требования заказчика с учетом специфики его бизнеса.

Мобильный обходчик позволяет компаниям с распределенной инфраструктурой автоматизировать процесс обходов и контроля состояния оборудования и включает в себя всю необходимую для этого функциональность. Приложение позволит проводить обслуживание и ремонты в полевых условиях, обеспечив цифровизацию работников заказчика.

Для начала работы пользователю необходимо авторизоваться в приложении, после чего он получит список заданий, в каждом из которых будет представлен перечень оборудования для проведения осмотра.

По окончании осмотра пользователь, для каждой конкретной единицы оборудования, фиксирует в приложении статус: «Без замечаний» или «Неисправность». В случае неисправности есть возможность добавить комментарий с описанием проблемы.

Приложение «Мобильный обходчик» может использоваться компаниями из сфер энергетики, металлургии, нефтегаза и других. Результатом применения решения является оптимизация работы полевых сотрудников и повышение качества контроля за исполнением работ. Немаловажным эффектом является и снижение травматизма на производстве.

«Это приложение является пилотным проектом нашей команды на ОС «Аврора», на основе которого нами будут разработаны полнофункциональные решения для наших заказчиков. Мы также планируем совместно с российскими вендорами мобильных устройств вести разработку мобильных приложения для установки на ПАКах с ОС «Аврора» и внедрять полученные решения у наших клиентов», – сказал начальник отдела мобильной разработки IBS Павел Панченко.

«Проекты цифровой трансформации в области корпоративной мобильности предъявляют высокие требования к компетенциям исполнителя. Поэтому мы активно расширяем сотрудничество с нашими коммерческими и технологическими партнерами, имеющими подобную индустриальную экспертизу. И мы очень рады, что наш партнер IBS проявляет себя одновременно как системный интегратор, способный внедрять мобильные решения на базе платформы ОС «Аврора» и как разработчик востребованных бизнес-приложений. Это гарантирует высокий уровень реализуемых ими проектов», – сказал Владимир Иваница, заместитель директора по стратегическому развитию ОМП.

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