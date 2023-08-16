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Подтверждена совместимость приложения qWARM Server и ОС Astra Linux Special Edition

ГК «Астра» и компания «СП.АРМ», разработчик МИС qMS, завершили серию тестов работоспособности клиента qMS. qWARM Server версии 9.10 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7.4 Результаты совместных исследований подтвердили совместимость программных продуктов и их корректную работу. Итоги испытаний подтверждает сертификат №13650/2023, выданный в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «СП.АРМ».

qWARM Server – веб-приложение, доставляемое в docker контейнере. Оно позволяет работать с медицинской информационной системой qMS из веб-браузера на основе Chromium (Google Chrome, «Яндекс браузер» и др.), используя протоколы HTTP и HTTPS.

МИС qMS соответствует требованиям к медицинским информационным системам Минздрава России по наличию обязательной и дополнительной функциональности и включена в «Единый реестр российского ПО. Решение масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения.

Astra Linux Special Edition – сертифицированная ОС, соответствующая требованиям безопасности к ПО для импортозамещения. Система имеет встроенные средства защиты информации для бесперебойной работы с данными любой степени конфиденциальности, и обеспечивает высокий уровень безопасности всех ИТ-компонентов и ресурсов организации.

«Для медицинских учреждений важно использовать отечественные решения с высоким уровнем информационной безопасности. Совместимость МИС qMS с надежной и безопасной операционной системой Astra Linux, стремительно занимающей ключевые позиции на рынке отечественного ИТ, дает нашим клиентам возможность выбирать оптимальные и надежные решения. Сертификация совместимости подтверждает, что российские клиники могут уверенно работать с нашим продуктом, закрывающем ключевые потребности по автоматизации и структуризации процессов», – сказал Сергей Шевкунов, руководитель отдела ИТ компании «СП.АРМ».

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Компания «СП.АРМ» — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы «СП.АРМ» зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов «СП.АРМ» — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.

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