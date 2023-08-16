CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТУСИ и НИЯУ МИФИ будут сотрудничать в области квантовых коммуникаций

15 августа 2023 г. МТУСИ, отраслевой вуз по подготовке специалистов в области ИБ, связи и информационных технологий, подписал соглашение о сотрудничестве с университетом атомной отрасли России НИЯУ МИФИ. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

В подписании соглашения приняли участие ректор МТУСИ Сергей Ерохин и ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

Главной целью сотрудничества является выполнение задач, стоящих перед образовательными организациями в сфере разработки и обеспечения выполнения комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование имеющегося потенциала научно-образовательной среды России для развития и внедрения технологий квантовых коммуникаций в образование, науку и промышленность страны.

МТУСИ и НИЯУ МИФИ планируют распространять опыт исследовательских центров в области спутниковых технологий в научно-образовательной среде, совместными усилиями содействовать скорейшему применению инноваций в научно-образовательной и промышленной среде, сформировать систему обмена опытом и распространения последних достижений в области спутниковых технологий и проводить образовательные мероприятия для студентов, в число которых войдут семинары, лекции, мастер-классы, конференции и др.

Кроме того, стороны договорились координировать взаимодействие для развития и внедрения спутниковых технологий в высокотехнологичных секторах экономики, а также оказывать содействие развитию научно-исследовательских и научно-технических центров, ориентированных на внедрение технологий спутниковых коммуникаций в сфере информационно-коммуникационных технологий в России.

«Для нас данное соглашение - ключевой этап. Мы, как ведущий отраслевой университет, в коллаборации с ведущим фундаментальным университетом, найдем новые точки соприкосновения, и эпоха квантовых коммуникаций в России выйдет на новый уровень. Уверен, что совместными усилиями мы сможем дать нашим студентам необходимый, ценный для построения дальнейшей карьеры , опыт», - сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

«Главное, что нас объединяет – интерес к передовым технологиям обработки информации, которые, конечно, будут связаны с использованием квантовых свойств материи. Мы всегда с большим интересом следим за деятельностью наших партнеров. Надеюсь, что это соглашение положит начало плодотворному периоду нашего взаимодействия, когда те лучшие компетенции и практики, которые получают наши студенты, мы сможем распространить друг на друга», – отметил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics выпустил рейтинг крупнейших игроков рынка ЦОД

В России создан полностью суверенный умный дом, работающий на отечественной платформе

Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов

«Ростех» создал защищенные мессенджеры для ОС «Аврора» и Android

Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще