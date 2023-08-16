МТУСИ и НИЯУ МИФИ будут сотрудничать в области квантовых коммуникаций

15 августа 2023 г. МТУСИ, отраслевой вуз по подготовке специалистов в области ИБ, связи и информационных технологий, подписал соглашение о сотрудничестве с университетом атомной отрасли России НИЯУ МИФИ. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

В подписании соглашения приняли участие ректор МТУСИ Сергей Ерохин и ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

Главной целью сотрудничества является выполнение задач, стоящих перед образовательными организациями в сфере разработки и обеспечения выполнения комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование имеющегося потенциала научно-образовательной среды России для развития и внедрения технологий квантовых коммуникаций в образование, науку и промышленность страны.

МТУСИ и НИЯУ МИФИ планируют распространять опыт исследовательских центров в области спутниковых технологий в научно-образовательной среде, совместными усилиями содействовать скорейшему применению инноваций в научно-образовательной и промышленной среде, сформировать систему обмена опытом и распространения последних достижений в области спутниковых технологий и проводить образовательные мероприятия для студентов, в число которых войдут семинары, лекции, мастер-классы, конференции и др.

Кроме того, стороны договорились координировать взаимодействие для развития и внедрения спутниковых технологий в высокотехнологичных секторах экономики, а также оказывать содействие развитию научно-исследовательских и научно-технических центров, ориентированных на внедрение технологий спутниковых коммуникаций в сфере информационно-коммуникационных технологий в России.

«Для нас данное соглашение - ключевой этап. Мы, как ведущий отраслевой университет, в коллаборации с ведущим фундаментальным университетом, найдем новые точки соприкосновения, и эпоха квантовых коммуникаций в России выйдет на новый уровень. Уверен, что совместными усилиями мы сможем дать нашим студентам необходимый, ценный для построения дальнейшей карьеры , опыт», - сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

«Главное, что нас объединяет – интерес к передовым технологиям обработки информации, которые, конечно, будут связаны с использованием квантовых свойств материи. Мы всегда с большим интересом следим за деятельностью наших партнеров. Надеюсь, что это соглашение положит начало плодотворному периоду нашего взаимодействия, когда те лучшие компетенции и практики, которые получают наши студенты, мы сможем распространить друг на друга», – отметил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.