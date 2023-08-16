Корпоративный мессенджер Compass расширил возможности бесплатной поддержки клиентов

Новые опции, помимо стандартной технической поддержки, включают полное сопровождение клиента с момента внедрения сервиса. Специалисты Compass помогают настроить рабочие пространства компании и дают рекомендации, как наиболее результативно организовать бизнес-процессы в мессенджере. Клиентская поддержка круглосуточно доступна всем пользователям.

Разработчики мессенджера Compass открыли бесплатный доступ к полному сопровождению для всех клиентов сервиса. В чате с поддержкой прямо в приложении персональный менеджер помогает каждой команде настроить корпоративные пространства и отвечает на возникающие технические вопросы. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Служба поддержки также собирает обратную связь и информацию о необходимых клиенту функциях. Это влияет на развитие продукта – на основе полученных от пользователей данных разработчики добавляют в Compass новые возможности.

Кроме того, клиенты в формате видеоконференции могут посоветоваться с персональным менеджером, как перенести процессы в мессенджер, чтобы использование сервиса принесло как можно больше пользы компании. Поддержка позаботится о тайм-менеджменте, поможет ускорить процесс найма сотрудников и подскажет, как организовать работу в приложении, чтобы улучшить показатели отделов компании.

«Недостаточно просто дать клиенту мессенджер и ждать, когда потенциал сервиса раскроется, – отметил Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Чтобы сервис принес максимум пользы бизнесу, о клиенте необходимо заботиться – подсказывать, помогать, делиться опытом и знаниями. Забота о пользователях – приоритет для нас, и она должна быть бесплатной для всех».

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Compass – корпоративный мессенджер для быстрой и надежной коммуникации команд. Сервис помогает сотрудникам сфокусироваться на задачах в отдельном рабочем пространстве и структурировать необходимую для работы информацию. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.